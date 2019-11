„V závěru jsem měla víc štěstí než rozumu, ale i tak se výhra počítá,“ usmívala se Plíšková hned po zápase. Úsměv byl namístě: vždyť právě v závěrečném duelu základní skupiny Turnaje mistryň porazila ve třech setech Simonu Halepovou a vybojovala si postup do semifinále. A bylo to klání, na které se jen tak nezapomene.

Tak divoký průběh mezi dvěma elitními tenistkami se totiž vidí opravdu jen zřídka. Plíšková nadělila Rumunce v prvním setu kanára a vypadalo to, že si jde suverénně za vítězstvím a postupem. Jenže ve druhé sadě se Halepová probrala a opanovala ji 6:2. A třetí set?

„Byl to těžký zápas, opravdu nahoru dolů. Nikdy jsem ale neztrácela víru, že to zvládnu,“ svěřila se česká ranařka. V rozhodující sadě vedla už 5:2, jenže pak jako by jí došly síly. Halepové byl naopak plný kurt, vracela Plíškové nechytatelné údery a snížila na 4:5. Přišel však další zvrat: Češka předvedla několik skvělých winnerů a proměnila hned první mečbol. Ano, díky pomoci už zmíněného „prasátka“.

Rodačka z Loun si tak připsala dvojnásob cennou výhru. Kromě toho, že si v Šen-čenu zahraje semifinále, tak porazila i jednu ze svých nej-méně oblíbených soupeřek. „Zápasy se Simonou jsou vždy výjimečné. Je pravda, že s ní nemám moc dobrou bilanci, ale tentokrát jsem měla už od rána dobrý pocit a věřila jsem, že všechno zvládnu,“ pochvalovala si Plíšková, která Halepovou zdolala teprve počtvrté z jedenácti vzájemných utkání.

Velká výzva

Světová dvojka si tedy třetí rok v řadě zahraje o postup do finále Turnaje mistryň (v předchozích dvou letech v semifinále pokaždé prohrála). Její dnešní sokyní bude rozjetá Ashleigh Bartyová, jednička žebříčku a letošní wimbledonská vítězka.

„Ashleigh měla skvělý rok, cítím velkou výzvu. Nemám ale co ztratit, favoritkou je ona,“ líčila Plíšková. Ta si včera pochvalovala hlasitou podporu skupinky českých fanoušků v ochozech stadion v Šen-čenu. „Byla to zatím nejlepší podpora, kterou jsem tady zažila, moc jim děkuji. Snad přijdou i v sobotu,“ dodala.

Semifinále si na závěrečném turnaji sezony zahraje ve čtyřhře také Barbora Strýcová se svou tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej.