Třeba z letošního ročníku vypadl Wimbledon, nejslavnější grandslamový tenisový turnaj. Pro ten příští už ale chtějí pořadatelé klání v All England Clubu uskutečnit, i kdyby se mělo konat bez účasti diváků.

Časově ale ještě o několik měsíců dříve je na programu Australian Open. A tak už nyní v australském Melbourne řeší, za jakých podmínek se úvodní grandslam sezony bude moci konat.

Povinná karanténa

A naráží na velký problém. V současnosti totiž po příjezdu do země musí do povinní čtrnáctidenní karantény všichni návštěvníci. A to by pro tenisty bylo velice problematické. "Pokud by měl hráč uváznout na dva týdny v hotelu těsně před začátkem sezony, to by nešlo," řekl výkonný ředitel turnaje Craig Tiley australské tiskové agentuře AAP. "Nemůžete po hráčích chtít, aby šli na dva týdny do karantény a pak z ní vyšli a byli připravení hrát grandslam," doplnil.

Pro tenisty tak chtějí vyjednat výjimku. Tenisté by tak opět museli žít v jakési "bublině" a pohybovat se pouze mezi ubytovacím zařízením a tenisovým kurtem, aby mohli i během povinné karantény trénovat.

V prozatimním plánu organizátorů je dokonce uspořádat Australian Open i za účasti určitého omezeného množství diváků. Turnaj je na programu od 18. do 31. ledna příštího roku.