Tenisové soutěže v Paříži odstartují na antuce v sobotu, ale bez očekávané hvězdy.

"Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži. Doufala jsem do poslední chvíle, věřila jsem, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí," napsala Vondroušová.

Pětadvacetiletá rodačka ze Sokolova, které patří ve světovém žebříčku 18. místo, měla hrát pod pěti kruhy vedle dvouhry také čtyřhru po boku Karolíny Muchové. Ani k tomu ale nedojde. Místo Vondroušové už není možné povolat náhradnici.

Muchová, jež potvrdila dobrou formu účastí ve finále na turnaji v Palermu, se v areálu Roland Garros představí jen ve dvouhře.

Spokojena naopak bude Kateřina Siniaková, pro kterou se změní pařížský program. Kromě deblu, kde bude obhajovat tři roky staré zlato s Barborou Krejčíkovou, získala místo v pavouku dvouhry.

V české nominaci jsou ještě Linda Nosková, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Již dříve se kvůli rekonvalescenci po únavové zlomenině bederního obratle omluvil z účasti Jiří Lehečka.

Vondroušová prý bude krajanům na dálku fandit. "Soustředím se nyní na to, abych byla v pořádku na US Open. Snad brzo na kurtě," vzkázala.