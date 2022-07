"Nevím, co říct. Je to splněný sen. Jsem ráda, že se ty hodiny obětování zúročily, a těším se na další zápas," řekla po semifinálové výhře Džabúrová v rozhovoru na kurtu. "Vím, že Tunisané teď budou slavit. Chci s nimi sdílet tuhle zkušenost a podpořit všechny tenisty z mé země a Afriky. Je to pro mě velká čest," doplnila.