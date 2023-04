Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se půl roku po narození dcery vrátila zpátky na kurty. Bývalá světová trojka je hlasitou odpůrkyní ruské invaze. Během mateřské pauzy se snažila se pomáhat obětem války. Svitolinovou zklamalo rozhodnutí Wimbledonu zrušit zákaz pro ruské a běloruské tenisty na nejslavnějším grandslamu.

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová. | Foto: ČTK/AP/Seth Wenig

Elina Svitolinová píše poutavý příběh. Naposledy hrála loni v březnu v Miami. V říjnu pak společně s francouzským tenistou Gaelem Monfilsem oznámili narození dcerky Skaï. Za další půlrok se osmadvacetiletá rodačka z Oděsy objevila znovu na profesionálním okruhu WTA.

Ukrajinka poprvé po porodu strávila na zelené antuce v americkém Charlestonu dvě a tři čtvrtě hodiny, nakonec s Julií Putincevovou z Kazachstánu padla po boji 7:6, 2:6 a 4:6. „Měla jsem husí kůži. Nebylo to pro mě vůbec jednoduché. Nejsem na tom nejlépe, ale pomalu se do toho dostávám,“ líčila Svitolinová, která si vysloužila bouřlivé ovace.

Vítězka šestnácti titulů, která v roce 2017 figurovala na světovém žebříčku jako trojka, je zklamaná z letošního návratu Rusů a Bělorusů na londýnský grandslam. Už dříve se nechala slyšet, že je pro prodloužení zákazu tenistů z obou zemí na Wimbledonu i vyřazení z olympijských her v Paříži. „To, co Wimbledon udělal loni, bylo správné rozhodnutí. Bylo by velmi smutné, pokud by se to letos změnilo, protože válka je stále hrozná,“ prohlásila minulý měsíc pro Daily Mail. To bylo ještě před vynesením definitivního verdiktu.

Elina Svitolinová se vrátila k tenisu po roční mateřské pauze:

Navštívila vybombardovaná města

Následné rozhodnutí All England Clubu ji rozesmutnilo, ale ví, že s tím nic nenadělá. „Je to jejich rozhodnutí a my to musíme respektovat. Takže jo, teď je čas vrátit se na kurt a nakopat pár zadků,“ zasmála se bronzová medailistka z poslední olympiády v Tokiu v rozhovoru pro Tennis Channel.

Svitolinová, která žije s rodinou v Monaku, se v únoru vypravila sama na týden do rodné vlasti. Na Ukrajinu se vydala za příbuznými poprvé od vypuknutí válečného konfliktu a zažila tam šok. „Byl to pro mě opravdu náročný výlet, ale zároveň jsem byla nejšťastnější, že jsem viděla svou babičku a také druhou polovinu své rodiny,“ prozradila. „Navštívila jsem několik měst úplně zničených raketami. Byl to pro mě opravdu srdcervoucí okamžik.“

Svitolinová se snaží pomáhat Ukrajině i finančně. V Charlestonu se opět zúčastnila charitativního turnaje, na kterém se vybralo 100 tisíc dolarů. „Snažíme se dělat všechno možné, abychom získali peníze a zvýšili povědomí o tom, že válka stále trvá… Vím, že se o tom méně mluví, což je pochopitelné. Ale jsme tady a snažíme dělat pro Ukrajince vše, co je v našich silách, protože je to opravdu potřeba.“