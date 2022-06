Travnatá show bez Rusů i bodů. Sporné rozhodnutí, které však vytrestalo všechny

„Bez bodů je to prostě exhibice. Vím, že to tak ve skutečnosti nebude, ale můj mozek to tak bere. Zkrátka takový turnaj bych nedokázala odehrát na sto procent,“ prohlásila už v květnu v rozhovoru pro The Guardian.

A jak řekla, tak také učinila. Ještě před pár dny sice figurovala na startovní listině, jenže vzhledem k přetrvávajícím problémům s achilovkou se nakonec rozhodla z turnaje odhlásit. Pro japonskou tenistku, jež poslední dobou často bojuje s psychickými problémy, to bylo možná nejlepší možné rozhodnutí.

Obhájce Djokovič se propadne žebříčkem

Jak sama prohlásila po vyřazení z pařížského Roland Garros, motivace by se v její hlavě hledala jen velmi těžko. Přitom finanční odměna všem tenistům zůstává. Avšak Ósakaové nejde jen o peníze, důležitou roli zde hrají již několikrát zmiňované body do světového žebříčku. A na ty mohou tenisté v Londýně zapomenout.

Což nejen pro ni, ale i další tenisty a tenistky na okruhu, znamená poměrně velký problém. Pokud chcete pravidelně navštěvovat i vzácné turnaje v rámci velké čtyřky, potřebujete k tomu pochopitelně body. Stejného názoru je mimo jiné i kanadská tenisová kráska Bouchardová.

„I když Wimbledon miluji a jsem smutná z toho, že tam letos nebudu, hrát tam díky chráněnému žebříčku bez možnosti získat body mi nedává žádný smysl. Musím hrát takové turnaje, které mi pomohou vrátit se tam, kde chci být,“ prozradila bývalá pátá hráčka světa na svém instagramovém profilu.

Takový Srb Novak Djokovič sice do Wimbledonu dorazí, avšak i on bude jedním z těch, kteří na celé dvoutýdenní travnaté show výrazně tratí. „Rozhodnutí, která padla, nepomůžou vůbec nikomu. Myslím si, že poražení jsme momentálně všichni,“ pronesl nedávno.

A zejména on má na ostrou kritiku plné právo. Loňský turnaj v Londýně suverénně ovládl, což znamená, že tak či onak v červenci ztratí další dva tisíce bodů. Žádné navíc nezíská, takže jej zaručeně čeká krutý pád žebříčkem o několik míst dolů.

Srbský tenista Novak Djokovič bude letos ve Wimbledonu obhajovat loňský titul.Zdroj: ČTK/AP/Kirsty Wiggleswort

Nadal to zkusí, legenda se vrací

Do královského křesla tak místo něj usedl ruský střelec Daniil Medveděv, ten pro změnu řeší zase jiný problém. Rusové a Bělorusové na Britské ostrovy nesmějí, takže nová světová jednička si travnaté dobrodružství bude moct vychutnat leda tak z domácího obýváku.

Na Wimbledon nesmí, do Ameriky ho pustí. Budu hrát tam, kde můžu, říká Medveděv

Do Wimbledonu letos nedorazí ani druhý hráč světa Alexander Zverev, jenž nadále léčí vážné zranění z pařížského grandslamu. Půjde tak o úplně první setkání na trávě od roku 1973, které proběhne bez účasti dvou nejlépe postavených mužů na okruhu. Za to čerstvý antukový král Rafael Nadal utlumil přetrvávající bolest nohy a fanouškům přislíbil svou účast v Anglii.

Pro mnoho hráčů to ovšem bude turnaj na hranici lidských možností. Otazníky dodnes visí nad účastí rebela Nicka Kyrgiose, pod práškami nastoupí také světová jednička mezi ženami a letošní vítězka Roland Garros Iga Swiateková. Na druhou stranu může tenisové diváky těšit alespoň velkolepý návrat Sereny Williamsové, která se na kurty vrací po roční odmlce.

Venus Williamsová: Zápasy své sestry bych nejradši prospala, bývám nervózní

Hráči zuří, Plíšková mluví o katastrofě

Přesto panuje mezi tenisovými hvězdami dosti ponurá nálada. A není se čemu divit. Wimbledon je tradice, tenisový unikát, jež si něco takového zkrátka nezaslouží. Zákaz startování ruských a běloruských tenistů, žádné body do žebříčku a nálepka pouhopouhé exhibice. To historicky nejstaršímu grandslamu rozhodně nesluší.

A nejsmutnější na tom je, že celé rozbroje mezi organizátory turnaje a tenisovými organizacemi odnesou ve finále samotní hráči. „Nikdo o tom s námi nemluvil. ATP a Wimbledon si vedou svoji válku, ale my chceme normálně hrát,“ rozzuřil se francouzský tenista Benoit Paire.

Francouzský tenista Benoit PaireZdroj: ČTK/PA

„Za mě je to totální kravina a katastrofální rozhodnutí. Navíc jsme ani neměli žádnou možnost vyjádřit k tomu svůj pohled nebo vést jakoukoliv diskusi,“ prozradila pro změnu loňská finalistka Karolína Plíšková.

Pocity zmatku, nepochopení a možná tak trochu i zklamání. Taková je momentálně nálada před začátkem největšího grandslamu roku. A příliš času na vyjasnění zamračené oblohy organizátorům rozhodně nezbývá. Snad alespoň tradiční wimbledonské jahody se smetanou budou stejně sladké jako obvykle…