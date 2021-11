Kde je Pcheng Šuaj? Tak se nyní ptá už nejen tenisový, ale i celý sportovní svět. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu před nedávnem obvinila vysoce postaveného čínského politika, bývalého člena politbyra tamní komunistické strany, ze sexuálního napadení a vydírání. Od té doby je osud známé tenistky neznámý…

Z procenzurovaného čínského internetu zmizely všechny zmínky o případu, jakékoli pokusy kontaktovat přímo hráčku selhaly. Za objasňující rozhodně nelze považovat údajný e-mail, který Pcheng Šuaj dle státní televize CGTN zaslala šéfovi ženské tour WTA Stevu Simonovi. Dopis nesl všechny známky toho, že byl (nepříliš umně) podvržen.

To samé zřejmě platí o třech fotkách, které v pátek údajná „Pcheng Šuaj“ zveřejnila na aplikaci WeChat. Autenticita postu, který nezvěstnou tenistku ukazuje líbezně se usmívající uprostřed plyšových zvířátek, byla okamžitě zpochybněna západními analytiky, například expertkou BBC Kerry Allenovou.

From an account called “Peng Shuai 2” with a Chinese flag avatar? ? https://t.co/LBGCX3blH6 — Kerry Allen 凯丽 (@kerrya11en) November 19, 2021

Stovky milionů pro tenistky

„Mám o ní velké starosti, opravdu velké,“ řekl Simon o bývalé světové deblové jedničce. Nutno dodat, že šéf WTA zatím postupuje se značnou rozhodností. Ženský tenis přitom s Čínou spojují četná ekonomická pouta, konflikt s komunistickou říší by pro WTA znamenal nemalé finanční ztráty. Simon si ale stojí na svém.

„Tohle není o penězích. Hlavní je zajistit, aby Pcheng Šuaj byla svobodná a v bezpečí,“ uvedl Simon a zdůraznil, že dokud se případ nedořeší, vedení ženského tenisu stáhne z Číny všechny turnaje pro sezonu 2022.

„Máme s Čínou a našimi tamními partnery skvělý vztah a rozhodně mě netěší, kam až to zašlo, ale teď je chvíle, kdy už není možné uzavírat kompromisy. Musíme udělat to, co je správné,“ dodal Simon.

V roce 2019 se v Číně konalo hned devět turnajů WTA, včetně Turnaje mistryň v Šen-čenu. Místní korporace byly ochotny do ženského tenisu lít ohromné peníze: samotný Turnaj mistryň díky tomu zdvojnásobil odměny na 14 milionů dolarů (asi 316 milionů korun), celková výše prize money na zmíněných devíti akcích byla přes 30 milionů dolarů (676 milionů korun).

Elitní tenistky si sice vzhledem k rostoucímu počtu turnajů v „říši středu“ občas stěžovaly na úmorné cestování, nevzhledná velkoměsta a hrozivý smog, ale příslib tučných odměn tyto nesnáze hravě vyvážil. (Dodejme, že loni ani letos se v Číně kvůli koronaviru žádný mezinárodní turnaj nekonal.)

MOV (nepřekvapivě) mlčí

Zmizení Pcheng Šuaj teď většinu hráčů a hráček postavilo do jednoho šiku. Podporu odvážné Číňance vyjadřují Serena Williamsová, Naomi Ósakaová, Novak Djokovič, Andy Murray, Petra Kvitová a mnozí a mnohé další. „Pokud je pravda, že WTA chce stáhnout z Číny všechny své turnaje, stoprocentně to podporuji. Bylo by trochu divné, kdyby se tam za těchto okolností hrálo,“ uvedl Djokovič.

Pod ostrou kritiku už se dostal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který k celé záležitosti mlčí. Jistě, zimní hry v Pekingu jsou už za dveřmi… „Vaše mlčení je ostudné,“ vzkázal francouzský tenista Nicolas Mahut šéfovi MOV Thomasi Bachovi.

Pcheng Šuaj by si jako trojnásobná účastnice olympijských her zastání ze MOV jistě zasloužila.