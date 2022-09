"Je pro mě obrovská čest být součástí této úžasné chvíle v historii našeho sportu. Jsem šťastný, že jsme mohli celé ty roky sdílet všechny okamžiky společně," řekl rozjihlý Nadal po společné čtyřhře s Federerem padl s americkým duem Jack Sock, Frances Tiafoe a prohráli 6:4, 6:7, 9:11. "Když teď Roger odchází, odchází také důležitá část mého života. Všechny jeho důležité okamžiky v kariéře jsou totiž hned vedle těch mých. Bylo emotivní vidět fanoušky, rodinu a ostatní. Těžko se to popisuje. Byl to ale úžasný moment," vyznal se Nadal.

Loučení šampiona. Federer v posledním zápase prohrál, poté se neubránil slzám

Po vzájemné čtyřhře se Nadal, který doprovodil Federera do tenisového důchodu, rozhodl z osobních důvodů v Laver Cupu nepokračovat. Španělská tenisová legenda totiž s manželkou v dohledné době očekává narození prvního potomka - po konci US Open navíc oznámil, že si dává od tenisu pauzu.

Nadal: Každý rok je náš vztah lepší a lepší

Nadal přiletěl do Londýna čistě jen kvůli rozlučce Federera. "Jsem velmi hrdý na to, že jsem byl součástí jeho kariéry. Mám ale větší radost, že jsme ji po tom, co jsme zažili na kurtu jako soupeři, zakončili jako přátelé," soukal ze sebe dojatý Nadal.

Jedním z nejemotivnějších momentů rozlučky Federera bylo pozápasové dění. Obě tenisové legendy seděly vedle sebe na lavičce, Federer v jeden moment chytil Nadala za ruku. Oba tenisté v tu chvíli neskrývali slzy dojetí - oba celoživotní rivalové vedle sebe symbolicky prožívali konec kariéry švýcarského velikána. "Myslím, že každým rokem je náš vztah lepší a lepší. Svým způsobem si teď rozumíme a máme spoustu společných věcí. Přistupujeme k životu podobně. Stylem hry jsme ale na kurtu odlišní. Díky tomu asi byly naše zápasy a rivalita tak zajímavé a sledované," přemítal Nadal.