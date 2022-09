„Byla to perfektní cesta. Udělal bych na ní všechno stejně. Dneska mi to přišlo jako oslava. Přesně tak jsem to chtěl,“ řekl na kurtu Federer, který se bezprostředně po konci utkání objal s Nadalem. Při rozhovoru se neubránil slzám, stejně jako na lavičce jeho španělský spoluhráč. Dojetí neskrývali ani ostatní aktéři a diváci.

Federer promluvil o konci kariéry. Duch se ze mě nestane, smála se legenda

Osminásobný wimbledonský šampion Federer oznámil rozhodnutí ukončit kariéru během londýnského turnaje minulý týden. Rodáka z Basileje limitovalo v posledních letech zranění kolena. Naposledy odehrál soutěžní zápas vloni ve Wimbledonu.

Jednačtyřicetiletý fenomén má na kontě 103 turnajových titulů a dvě olympijské medaile. V Pekingu v roce 2008 získal se Stanem Wawrinkou zlato ve čtyřhře, čtyři roky nato v Londýně nestačil ve finále dvouhry na domácího Andyho Murrayho. Vedle osmi titulů z Wimbledonu vyhrál šestkrát Australian Open, pětkrát dominoval na US Open a jednou ovládl Roland Garros.

Hlasité ovace publika

Federer s Nadalem se při nástupu do zaplněné O2 areny v Londýně dočkali hlasitých ovací. Utkání sledovaly tenisové ikony, ale například i herec Hugh Grant nebo spisovatelka J. K. Rowlingová. „Dělal jsem to už tisíckrát, ale tentokrát je to jiné. Díky všem, co dnes přijdete,“ napsal o přípravách před zápasem na twitteru Federer.

V úvodu prvního setu trefil Švýcar míček skrz mezeru v rohu sítě, což způsobilo úsměvné reakce. Oba týmy si držely servis až do stavu 5:4, kdy Evropané prolomili servis Tiafoea a získali první set. „Je to krásné sledovat vše až do posledního zápasu. Parádní způsob, jak ukončit kariéru. Díky Rogere Federere,“ napsala na sociální sítě Petra Kvitová.

Šampion šampionů se loučí. Tenisové hvězdy reagují na Federerovo oznámení

Ve druhém setu získali Američané brzy brejk, v šesté hře ale tým „Fedal“ vývoj vyrovnal. Evropané srovnali po reklamovaném dvojdoteku Tiafoea. Za stavu 5:5 odvrátili Nadal s Federerem šest brejkbolů a set dospěl do zkrácené hry. V ní zvítězili Američané 7:2 a vynutili si super tie-break.

Federer v něm dostal šanci zakončit kariéru triumfem. Za stavu 9:8 servírval na vítězství v zápase, Tiafoe ale mečbol odvrátil a poté dalším úderem zajistil stejnou možnost Američanům. Po dvou hodinách a šestnácti minutách zakončil duel Sock vítězným prohozem. Konec Federerovy kariéry nastal 25 minut po londýnské půlnoci.

Před vrcholem večera druhý tenista světa Ruud zdolal v úvodní dvouhře Socka za hodinu a devětačtyřicet minut 6:4, 5:7, 10:7. Tsitsipas poté předčil Argentince Diega Schwartzmana jednoznačně 6:2, 6:1. Duel narušil v londýnské O2 areně před startem druhého setu ekologický aktivista, který pronikl na hrací plochu, zapálil zde oheň a strčil do něj pravou ruku.

Čtyři vítězství Evropy

První bod výběru světa zajistil debutant De Minaur, jenž otočil utkání s domácím Andym Murraym a po dvou a půl hodinách vyhrál 5:7, 6:3, 10:7. Tým kapitána McEnroea usiluje o historicky první triumf v Laver Cupu. Dosud vyhráli čtyřikrát Evropané, naposledy uspěli v Bostonu jasně 14:1.