Nadal se na začátku roku vrátil na kurty poté, co druhou polovinu minulé sezony zmeškal kvůli zranění chodidla. První set s turnajovou dvojkou Medveděvem, který byl po Djokovičově vyhoštění nejvýše postaveným hráčem v pavouku, jasně prohrál. Ve druhé sadě vedl Nadal 4:1 a pak ještě 5:3, ale do konce to nedotáhl a sada dospěla do zkrácené hry. I tu rozehrál Španěl lépe, když vedl 5:3. Jenže jeho vyzyvatel pak vyhrál čtyři míče za sebou a jediný set ho dělil od druhého grandslamového titulu.