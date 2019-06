„Pro mě je prioritou dvouhra, finále čtyřhry je ale super výsledek a motivace do budoucna,“ prohlásil rodák z Mladé Boleslavi, který je hráčem prostějovského klubu.

Poprvé v kariéře jste postoupil do finále turnaje kategorie challenger . Jak vysoko tento úspěch řadíte?

Tím, že je to čtyřhra, tak to řadím na druhou kolej. Singl je priorita jak pro mě, tak pro mého parťáka. To nic nemění na tom, že finále je super výsledek. Je to motivace do dalších tréninkových dnů a motivace k tomu hrát líp i dvouhru.

V semifinále jste vyřadili Molčanova se Zelenayem, ve finále padli s další silnou dvojicí Oswald – Polášek. Mohou vám tyto těžké zápasy ve čtyřhře pomoci do singlové kariéry?

Doufám, že ano – i co se týče sebevědomí na kurtu. Jsou tam momenty, které dokážeme využít i v singlu.

Ve čtyřhře je klíčový servis. Ten vám šel znamenitě, po jednom esu vám naměřili rychlost podání 211 km/h.

Servis není jen o těchto číslech. V prvním setu, i když jsem celkem dobře zapodával, tak soupeři projevili zkušenosti a prohodili nás. Kousek k vítězství chyběl, ale jedeme dál.

Letos jste hrál čtvrtfinále juniorky na Australian Open, mezi muži jste postoupil do finále v Jablonci a dvě kola jste uhrál na challengeru v Ostravě. Jak hodnotíte sezonu?

Je slušná, ale nechci předbíhat, ještě je půlka před námi. Doufám, že to bude ještě lepší.

V Prostějově jste v singlu uhrál jedno kolo. Berete to jako solidní výsledek?

Těžko říct, výhra v prvním kole (s Janem Šátralem, pozn. red.) byla odrazovým můstkem, ale bolest z porážky v dalším kole je velká. Teď už je to ale spíš motivace do dalších dní, abych makal dál.

Co vám ukázala prohra 0:6, 6:7 s Kolumbijcem Galánem-Riverosem?

Chyběly zkušenosti, nějaká vyhranost. Ze začátku byla samozřejmě nervozita, která se projevila na prvním setu. Byl to těžký zápas a je to jen ponaučení.

Jaký máte další program?

Teď nastoupím na challenger do Bratislavy a pak na wimbledonskou juniorku. (mm)