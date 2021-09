"Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ráda bych si zahrála, ale potřebuju si odpočinout fyzicky, doléčit neduhy, a především psychicky," uvedla jednatřicetiletá Kvitová. "Musím myslet především na sebe, už nejsem nejmladší. Abych ještě zvládla pár sezon, tak volno potřebuju."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.