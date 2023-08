Tenisovou elitu čeká v blízké době další významný pokrok. Asociace ATP totiž spouští od příštího roku nový pojistný program „Baseline“, jenž by měl hvězdám královského sportu zajistit určitý finanční příjem i v případě dlouhodobé rekonvalescence. Tento inovativní plán, který bude v příštích třech letech sloužit zatím pouze jako zkušební varianta, se postupně dotkne všech mužských tenistů do 250. místa světového žebříčku.

Bulharský tenista Grigor Dimitrov utíká pomoct zraněnému soupeři. | Foto: Profimedia

Ojedinělý transformační program finančního zabezpečení pro hráče na okruhu ATP. Průkopnická iniciativa, která nemá v bohaté tenisové historii obdoby. I takhle se v kuloárech světoznámé asociace mluví o zcela novém plánu Baseline, jehož hlavním úkolem bude chránit mužskou elitu i v případě dlouhodobého zranění. Na trh má být uveden v průběhu příštího roku.

Další trable známého bouřliváka? Kyrgios zmešká i US Open, čeká jej pád

Od programu, který se skládá ze tří klíčových pilířů, si tenisoví funkcionáři slibují zejména rozšíření finanční pomoci a tím pádem zajištění většího počtu hráčů. „Tato iniciativa je naprostým posunem ve způsobu, jakým tenis přistupuje k finanční stránce hráčů. Představuje náš závazek vůči hráčům a jejich kariéře, aby mohli neustále prosperovat,“ řekl předseda ATP Andrea Gaudenzi.

Jak už bylo řečeno, program nesoucí název Baseline se bude zaměřovat na tři hlavní oblasti. Tenisté budou mít na základě svého postavení na žebříčku garantovaný minimální roční příjem, dále jim bude vyplácena podpora v případě dlouhodobého zranění a nováčci, kteří se poprvé v kariéře probojují mezi nejlepších 125 hráčů světa, obdrží jakousi zálohu na budoucí výdělky.

„Počítáme s tím, že jeden z okruhů programu Baseline využije v každé sezoně 30 až 45 hráčů na žebříčku. Chceme tím zajistit, aby si výrazně větší počet hráčů dokázal tenisem vydělat na slušné živobytí,“ dodal Gaudenzi, jenž si od tohoto plánu slibuje obrovský přínos.

V praxi tedy půjde o to, že v programu garantovaných příjmů budou hráčům dorovnány příjmy, pokud v průběhu sezony nedosáhnou na určitou hranici finančních odměn. Pro tenisty z první stovky žebříčku je stanovena na 300 tisíc dolarů, pro hráče do 175. místa 150 tisíc dolarů a do 250. místa 75 tisíc dolarů.

Na pojistku v případě dlouhodobého zranění však dosáhnou pouze ti tenisté, kteří v jedné sezoně odehrají na elitním okruhu a challengerech méně než devět turnajů. Velkou novinkou je rovněž investice do nováčků, pro něž je připravena odměna až ve výši 200 tisíc dolarů, kterou posléze mohou splácet ze svých budoucích výdělků.

Vyhazov kouče, zranění a herní krize. Krejčíková si před US Open prochází peklem

A zdá se, že tento nový plán tenisové asociace rozhodně najde své příznivce. „Být profesionálním tenistou přináší neuvěřitelné odměny, ale je to také náročná cesta, zvláště pro ty, kteří teprve začínají svou kariéru,“ pronesl bulharský tenista Grigor Dimitrov, zároveň člen poradního výboru hráčů pod záštitou ATP.

„Tento projekt zcela promění přístup tenistů. Informace, že máme jistotu prostřednictvím minimální záruky a pilířů ochrany proti zraněním nám dodá klid, umožní se soustředit na naši hru a usilovat o úspěchy. To skutečně ukazuje oddanost ATP hráčům i budoucnosti našeho sportu,“ dodal.

Baseline však teprve čeká tříleté zkušební období, které bude sloužit jako první odrazový můstek na cestě za velkým rozšířením v budoucnu. „To bude naší hlavní ambicí,“ zakončil předseda Gaudenzi.