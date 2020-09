Tuto představu ale hrdí Francouzi nesnesli. Svůj milovaný grandslam tak přesunuli na přelom září a října, jen chvilku po newyorském US Open. Ne všem se toto kontroverzní rozhodnutí zamlouvalo, ale pořadatelé tvrdě trvali na svém.

Roland Garros tak teď otevírá brány a chce fanouškům nabídnout nefalšovanou magii města nad Seinou.

Třináctý triumf?

Zdroj: Deník„Konečně,“ těší se Rafael Nadal, místní samovládce. S dvanácti tituly je nepřekonatelným rekordmanem, fenomenální Španěl ale touží po třináctém triumfu. Podřídil tomu vše, raději ani neriskoval účast na US Open. O vyzyvatele nemá nouzi (v první řadě se hlásí Novak Djokovič a Dominic Thiem), avšak Nadal je nepochybně favoritem číslo jedna.

„Hrát tady proti Rafovi je strašně těžké. Můžete předvádět tři čtyři hodiny skvělého tenisu a víte, že to stejně nemusí stačit. Každou výměnu musíte hrát na hranici svých možností, což je strašně vyčerpávající,“ popsal Thiem, který s Nadalem v Paříži prohrál loňské i předloňské finále.

Bez obhájkyně

Pokud jde o ženskou dvouhru, v pavouku chybí obhájkyně titulu Ashleigh Bartyová (nechce riskovat nákazu v Evropě), nejvíc se tak mluví o Simoně Halepové, zdejší šampionce z roku 2018.

Dámský singl ale bývá tradičně hodně nevyzpytatelný a promluvit do jeho vývoje mohou i Češky. „Nejsem tu favoritkou, ale vím, že můžu hrát dobrý tenis. I na antuce,“ hlásí nasazená dvojka Karolína Plíšková, která dobrou aktuální formu dokázala postupem do finále v Římě. To ale kvůli zranění vzdala. „Na noze se podepsalo, že jsem hrála denně těžké zápasy,“ říká Plíšková s tím, že na Paříž je nachystaná.

Ani Petra Kvitová nepatří mezi elitní antukářky, mívá na rezavém povrchu trable s obnovovaným zraněním ruky. O odhlášení nicméně neuvažovala. „Miluju tenis a pořád chci vyhrávat velké turnaje,“ tvrdí dvojnásobná wimbledonská šampionka. Dočkáme se českého překvapení?