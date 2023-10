Dvojnásobná grandslamová šampionka, vítězka Turnaje mistryň i někdejší královna ženského tenisu. Přesně takhle si fanoušci pamatují španělskou krásku Garbiñe Muguruzaovou, jež dlouhou dobu patřila mezi nejsledovanější hráčky na okruhu WTA. Její úspěšná kariéra však před nedávnem překvapivě nabrala jiných obrátek. Už žádné turnaje, ale naopak volno a zábava. Včetně jednoho velice nevšedního koníčku.

Španělská tenistka Garbiňe Muguruzaová po vítězství ve Wimbledonu před šesti lety | Foto: Profimedia

Svůj doposud poslední zápas mezi ženskou elitou odehrála na konci ledna tohoto roku ve francouzském Lyonu, kde schytala hned na úvod turnaje lekci od vycházející naděje českého tenisu Lindy Noskové. Poslední kapka, která vítězku Roland Garros a Wimbledonu Garbiñe Muguruzaovou rozhoupala k velkému rozhodnutí ohledně rozjeté kariéry.

Po třech měsících strávených v ústraní se španělská hvězda nechala slyšet, že si bere nucenou pauzu alespoň do letní části sezony. Když ovšem posléze předstoupila před fanoušky ještě jednou, z krátké přestávky se rázem vyklubal definitivní konec pro celý letošní ročník. A její návrat na kurty se momentálně zdá být opravdu v nedohlednu.

Výhružky českým tenistkám? Smutný trend, se kterým hvězdy bojují už několik let

Třicetiletá tenistka si však život bez rakety v ruce užívá plnými doušky. Většina tenisových příznivců by Muguruzaovou přitom možná ani nepoznala. Rodačka z venezuelského Caracasu se na veřejnosti moc často neukazuje, namísto únavného cestování po světě poznává nové radosti a tráví volné chvíle po boku čerstvého manžela Arthura.

Pro fanoušky královského sportu však zatím příliš dobrých zpráv nemá. „Tenis aktuálně není zastoupen v mé každodenní rutině,“ přiznala Španělka v nedávném rozhovoru pro Women’s Health Magazine. „Stále sleduji své kamarádky, čas od času si také zahraju, ale spíše jen pro zábavu,“ dodala s tím, že návrat do ostré přípravy rozhodně neplánuje.

Snažím si od kurtu držet odstup, prozradila Španělka

Moc dobře si totiž uvědomuje, co všechno by takový comeback obsahoval. „Ve světě tak konkurenčně nabitém, což tenis na elitní úrovni je, pokud bych netrénovala více než soupeřky, tak by mě zkrátka porážely, protože by byly lépe připravené,“ myslí si někdejší světová jednička.

Co ale nakonec dohnalo vítězku deseti turnajů na okruhu WTA k tak převratnému stanovisku? „Těch důvodů existuje asi více. Nicméně to cítím tak, že tenis nezaměstnává mou mysl, opravdu si dávám pauzu a snažím si od kurtu držet určitý odstup,“ prozradila Muguruzaová.

Ta se ovšem před nedávnem našla v úplně jiném sportovním odvětví, když podlehla rytmu latinskoamerické hudby a raketu vyměnila za taneční pohyby. Z krásné Španělky je tak nyní nadaná instruktorka zumby. „Prožívám tuto přestávku velmi šťastně, protože to bylo něco, co moje tělo i mysl potřebovaly,“ zakončila spokojeně.

Nejvíc proher v řadě? Smolařka Fruhvirtová může být v klidu, rekord je daleko

Muguruzaová se na okruhu začala trápit již v průběhu loňského roku, během něhož dokázala pouze na dvou turnajích zvítězit dvakrát za sebou. Nejdále došla na US Open. Po šesti porážkách v řadě na přelomu sezony se pak definitivně rozhodla pro krok do ústraní.