Nakažení koronavirem oznámil jako první Marin Čilič, který měl pozitivní test už před turnajem. „Byl jsem v izolaci a doufal jsem, že budu připraven, ale pořád se necítím dobře a nejsem schopen hrát na nejvyšší úrovni,“ napsal chorvatský bombarďák na Instagramu.

Jen o chvíli později se odhlásil i Matteo Berrettini. Ital měl příznaky chřipky, tak se zachoval jako gentleman a udělal si nepovinný test. „Přestože jsem neměl závažné příznaky, rozhodl jsem se podstoupit test, abych ochránil zdraví a bezpečnost všech, kteří se na turnaji podíleli,“ oznámil loňský finalista. Výsledek? Pozitivní.

Wimbledon tak přišel kvůli covidu o dvě hvězdy mužského pavouka. A může být ještě hůř. Oba nakažení totiž přišli do kontaktu s dvěma největšími favority.

Srbský obhájce Djokovič, který útočí na čtvrtý titul na londýnské trávě v řadě, trénoval s Čiličem. Navíc se objali a klábosili spolu. Berrettini se zase setkal s Rafaelem Nadalem, který cílí na grandslamový hattrick.

To make sure no more double exit like Serena and Mannarino in 1st round: Wimbledon started Center Court practice.



4 guys participated on day one- Cilic, Berrettini, Nadal and Djokovic.



2 of them are already out.??

?@theslicestephen & Matteo IG pic.twitter.com/7RMwC3v2TZ — Llama Says ☄?? (@funnyzeitgist) June 28, 2022

Zvlášť pro neočkovaného Djokoviče je hrozba nakažení veliká. Kdyby dostal covid, definitivně by přišel o šanci na zisk grandslamu v letošním roce. Na poslední major v New Yorku se totiž nedostane, neboť vláda Spojených států stále nepouští do země neočkované. Leda že by Srb požádal o výjimku jako v případě Australian Open. Jenže tam to pro velikána skončilo ostudou a deportací domů.

Wimbledon ale probíhá v souladu s vládními nařízeními bez protiepidemických opatření. Pořadatelé po prvních případech sice zvýšili hygienická opatření, ale povinné testování neexistuje. Je tedy jen na hráčích, jak se k tomu postaví.

Tichá dohoda

Cori Gauffová se svěřila, že do teď žila v domnění, že jí riziko nakažení covidem nehrozí. „Upřímně, ani jsem nevěděla, že je někdo pozitivní, dokud jsem nezahlédla hráče s maskou,“ prozradila novinářům. „Opravdu jsem o tom s nikým nemluvila.“

Francouzka Alizé Cornetová práskla, že před měsícem při Roland Garros měly covid téměř všechny hráčky. Podle ní ale o nákaze úmyslně mlčely. „V šatně to měl každý. Nic jsme neřekly. Byla to mezi námi taková tichá dohoda a všechno proběhlo v pohodě,“ svěřila se Cornetová. Údajnou dohodu porušila Barbora Krejčíková, která po prohře v 1. kole singlu oznámila, že se nakazila a odhlásila se ze čtyřhry.

Podle Gauffové se hráčky na Wimbledonu testují dobrovolně. „Je v pořádku, že to hráčky dělají samy. Je dobře, že se nemusíme testovat každý den nebo obden. Virová zátěž je nízká a je velmi těžké ji přenést, pokud jste očkovaný jedinec,“ vysvětlila osmnáctiletá Američanka.