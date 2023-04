Grigor Dimitrov se stal obětí zlodějského gangu, který se zaměřuje na tenisové boháče. Vítěz Turnaje mistrů byl před turnajem v Barceloně okraden o luxusní hodinky v přepočtu za více než milion a půl korun, když vystrčil ruku z okénka svého auta.

Grigor Dimitrov | Foto: ČTK/ZUMA/Sydney Low

Bulharský tenista Grigor Dimitrov byl přepaden na ulici Avenida Sarrià v Barceloně, když se večer vracel z tréninku. Skupinka zlodějů na motorkách ho pronásledovala a při krádeži použila osvědčený fígl.

Jeden z lupičů se přiblížil ke stojícímu autu Dimitrova a sklopil zpětné zrcátko. Slavný tenista stáhl okénko a vystrčil ruku, aby zrcátko narovnal. V tu chvíli mu zloděj strhl ze zápěstí luxusní švýcarské hodinky Bianchet v hodnotě 62 tisíc liber (1 634 150 korun).

VIDEO: Hororová scéna. Na hvězdu Arsenalu zaútočil maskovaný lupič s baseballkou

„Tenista pokračoval v jízdě a ani nezavolal na tísňovou linku, později ale zašel na policejní stanici Mossos d'Esquadra a podal stížnost. Zatím se nepodařilo vypátrat zloděje ani ukradené hodinky,“ napsal španělský web ElCaso.com.

Gang okradl i Lewandowského

Podle policie se světová pětadvacítka nejspíš stala terčem neapolského gangu, který přicestoval do Barcelony speciálně kvůli prestižnímu tenisovému turnaji, na kterém startují světové hvězdy. Jeho účastníci by se tak měli mít na pozoru. A Dimitrov se bude muset snažit, aby se dostal co nejdál a získal zpátky nějaké peníze. I když ukradené hodinky měl pravdopodobně pojištěné.

Jednatřicetiletý Dimitrov není první sportovní celebritou, která v hlavním městě Katalánska přišla o luxusní hodinky. Zloději v minulosti přepadli a okradli dokonce i hvězdu Barcelony Roberta Lewandowského.