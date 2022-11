Vítězný bod poté přidala světová šestka a účastník nedávného Turnaje mistrů Félix Auger-Aliassime po výhře v souboji týmových jedniček na Álexem de Minaurem 6:3, 6:4. Kanada tak utkání rozhodla už ve dvouhrách, závěrečná čtyřhra proto byla pochopitelně zrušena.

Pro semifinálové přemožitele Itálie se jedná o historicky první titul v Davis Cupu. Ve finále týmové soutěže se objevili už podruhé, před třemi lety však v boji o zlato nestačili na Španělsko. Kanada je zároveň šestnáctou zemí, která prestižní turnaj vyhrála.

„Těžko se popisují jakékoliv emoce. Vyrostli jsme spolu, snili o tom, že jednou budeme bojovat v takových zápasech a pro naši zemi vyhrajeme Davis Cup. Je to opravdu splněný sen,“ prozradil po vítězném utkání dojatý Kanaďan Auger-Aliassime.

„To je přesně to, pro co tenis hrajeme. Je to skvělý okamžik. Pro nás i pro celou zemi. Jdeme si to užít,“ dodal rozesmátý kolega Denis Shapovalov.

Kanaďané si připsali historický triumf poté, co se do bojů o finálový turnaj vrátili díky divoké kartě po vyloučení úřadujících šampionů z Ruska kvůli vojenské invazi na Ukrajinu. Výběr kapitána Dancevice totiž nestačil v březnové kvalifikaci na papírově slabší Nizozemsko.

Naopak Australané nevyužili šanci získat již 29. titul, díky němuž by se přiblížili dvaatřicetinásobným vítězům a rekordmanům z USA. Ve finále Davis Cupu hráli po devatenácti letech čekání.

Třiadvacetiletý Shapovalov porazil v první dvouhře o tři roky staršího Kokkinakise za hodinu a devětadvacet minut. Pomohl si pěti esy a zahrál 28 vítězných míčů. Osmnáctý hráč světa Shapovalov vyhrál v Málaze první dvouhru, v semifinále nestačil na Itala Lorenza Sonega a předtím na Němce Jana-Lennarda Struffa.

Semifinalista loňského US Open Auger-Aliassime potvrdil roli kanadské jedničky. V play off vyhrál i čtvrtý zápas a třetí dvouhru, aniž by ztratil set. Ve čtvrtfinále zdolal Němce Oscara Otteho a v semifinále Lorenza Mussettiho. De Minaurovi nadělil šest es a porazil jej za hodinu a 42 minut.

„Po tom, co jsme v roce 2019 skončili na druhém místě, jsme mysleli jen na další šanci získat tento prestižní titul. Dnes jsme si nejen zasloužili druhou šanci, ale také jsme si náš sen splnili,“ prohlásil prezident a generální ředitel Tennis Canada Michael Downey.