Začala to nevinně. Při rozhovoru po postupu do třetího kola padla otázka ohledně četnosti testování na turnaji poté, co se objevil první pozitivní případ u Francouze Uga Humberta, který musel do karantény. „Já se teď testovat nemusím, protože jsem právě prodělal koronavirus,“ šokovala svou odpovědí světová šestka.