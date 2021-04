„To jsem sama tak úplně nečekala. Byla jsem se svou formou spokojená, ale netušila jsem, že bude lepší než u ostatních hráček,“ přiznává velký klenot TK Precheza Přerov.

„Byl tam příjemný povrch, skoro úplně stejný jako tady v Přerově. Hrálo se mi tam od prvního dne dobře,“ ohlédla se po svém návratu na Hanou.

V Bratislavě si zahrála dva turnaje ITF s dotací 15 000 amerických dolarů. Nejcennější skalp si připsala ve finále toho prvního, když porazila bývalou hráčku elitní světové šedesátky Terezu Smitkovou. Odvracet při tom musela dva mečboly. „Prohrávala jsem 2:5 ve třetím setu. Že jsem to dokázala otočit, to bylo pro mě velké sousto,“ usmála se Linda.

Minulý týden pak ve slovenské metropoli ovládla dalších pět zápasů a domů si odvezla druhou trofej. Tentokrát na ni největší překážka čekala ve čtvrtfinále, první nasazenou Slovenku Rebeccu Šrámkovou porazila 7:6, 4:6 a 6:4.

„Je to skvělý pocit, ale samozřejmě chci vyhrát další a větší turnaje. Je to dobrý začátek, i na žebříčku mě to hodně posunulo, což je dobrá zpráva,“ libuje si mladičká tenistka.

Na žebříčku WTA by se de facto odnikud rychle měla posunout někam ke 650. místu. A to zdaleka nebude konečná. „Už bych se nemusela na turnaje dostávat přes juniorský žebříček. Kdybych ještě postoupila k pětistovce, mohla bych se na ty turnaje dostávat přes můj ranking mezi ženami,“ nastínila Nosková, která začíná pokukovat po turnajích s dotací 25 000 dolarů.

Příjemný start v Egyptě

Letošní putování po profesionálních turnajích načala Linda v únoru v Egyptě. V Šarm aš-Šajchu se nejprve poprvé podívala do ženského finále, na dalším podniku její cesta skončila v semifinále.

„Byla to příjemná destinace pro turnaj i rehabilitaci. Dařilo se mi tam, takže jsem byla spokojená. Třetí turnaj jsem už vůbec asi neměla hrát, po dvou jsem měla odjet domů a trénovat, ale celkově to beru jako pozitivní výjezd,“ ohlédla se rodačka z Bystřičky na Vsetínsku.

Na obou turnajích Noskovou doprovázel trenér Tomáš Krupa. Že vám tohle jméno něco říká? Ano, tenhle kouč stál za nejúspěšnější érou Tomáše Berdycha, trénoval také Karolínu Plíškovou, Barboru Strýcovou či Radka Štěpánka.

„Je to skvělý trenér. Pracujeme většinou na servisu, forhendu a základních úderech. Nejvíc mi pomohl na servisu. Tím jsem si hlavně na Slovensku pomáhala hodně. Tam vidím změny k lepšímu. Nějaké chyby mi řekne vždy o přestávce, mezi turnaji i na tréninku,“ uvedla Linda Nosková závěrem.

Snad tahle přerovská symbióza bude trvat co nejdéle.