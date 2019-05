Po čtvrtfinále velkých turnajů v Indian Wells, Miami a Římě zatím prodává stabilní formu i na grandslamovém Roland Garros. Na pařížské antuce dnes postoupila přes Španělku Carlu Suárezovou do osmifinále.

Podobně jako ve druhém kole neztratila hlavu, ani když byla v prvním setu o brejk dole. "Nastoupila na mě ve velkém stylu, hrála fakt dobře. Překvapilo mě na začátku, jak moc liftuje svůj forhend, protože jsem proti ní ještě nikdy nehrála a znám ji jen z televize," řekla.

Projevily se ale zkušenosti, které za rok na okruhu WTA nabrala. "Hrála jsem už docela velké zápasy, celkově už jsem klidnější. Nepanikařím tak jako předtím," pochvalovala si. Projevuje se to i při těch nejdůležitějších míčích. "Není to tak, že bych byla vystresovaná, že ten míč musím zahrát, jinak je to v háji. Spíš jsem taková celkově vyrovnaná," popisovala.

Početný realizační tým

Stejně jako další přední světové tenistky má kolem sebe početný realizační tým. V Praze se jí trenérsky věnuje Jiří Hřebec, po turnajích s ní jezdí kouč Jan Hernych, má kondičního trenéra Michala Vágnera a nově také fyzioterapeuta Martina Janouška. "Je super, že je to všechno takhle při ruce na Štvanici, že se nemusím nikam hnát. V Praze jsem vlastně celý den na Štvanici, od rána do večera. Je to super, jak to takhle funguje, že všichni se znají dohromady a fungují úplně skvěle," uvedla.

Vyhrané zápasy jí zvedají sebevědomí. Na kurtu spoléhá sama na sebe, nikoliv na pomoc soupeřky. "Nečekám, až se někdo vykazí. Dneska by to určitě nešlo, kdybych čekala, jestli to zkazí, nebo ne. Jsem ráda, jak jsem to zvládla, protože to bylo fakt hrozně těžký. Kdybych zahrála trošku hůř, tak si myslím, že bych nevyhrála," vrátila se k zápasu se Suárezovou.

Zatímco v prvním setu do stavu 2:4 třikrát ztratila servis, v koncovce druhé sady nepřipustila žádné komplikace. Utkání bez problémů doservírovala. "První míč posledního gamu mi dala z kraťasu kontrakraťas, naštěstí jsem ho doběhla a vyhrála ten bod. Naštěstí se to nezamotalo," řekla.

Čtyřhra jako trénink

V době tiskové konference se ještě Anastasija Sevastovová a Elise Mertensová přetahovaly o třetí set, takže Vondroušová svou soupeřku neznala. "Je mi to docela jedno. Už je to čtvrté kolo, moc si vybírat nemůžu. Určitě každý zápas teď bude těžký, ale určitě se to dá taky vyhrát," prohlásila. Utká se s dvanáctou nasazenou Sevastovovou z Lotyšska.

Vondroušová nepřemýšlí o tom, jak daleko by v Paříži mohla dojít. "Já se spíš soustředím na každý zápas, abych zahrála, co mám a co si řekneme," poznamenala.

Díky volnému dni mezi dvouhrami má spoustu sil. Čtyřhru, kterou hraje se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou, bere jako trénink. "Zareturnuju si, zapodávám, je to v pohodě," dodala.