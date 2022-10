Šwiateková došla až do finále. Tam nestačila na kamarádku Barboru Krejčíkovou, se kterou padla v dramatické bitvě 7:5, 6:7, 4:5. Na prize money si i tak přišla v přepočtu na 1,5 milionu korun. To už za to ostravské „fárání“ stálo.