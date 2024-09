V New Yorku panují pařáky, ve kterých vás i krátká procházka vyčerpá. Natožpak v tomhle úmorném vedru sportovat. Nejlepší tenisté světa se mezitím mučí v betonové výhni. A pochopitelně se jim v extrémních podmínkách nevyhýbají zdravotní trable.

Draper v semifinále se Sinnerem, kterému podlehl 0:3 na sety, hned čtyřikrát zvracel. Poprvé to na Brita přišlo ve druhé sadě, když stál na příjmu a čekal na servis světové jedničky. Pak se to opakovalo. Draper si došel pro ručník a zvratky utřel. Následně kurt přiběhl vyčistit uklízeč.

Jannik Sinner porazil Jacka Drapera a postoupil do finále US Open:

| Video: Youtube

„Běžně bývám uvolněný, ale teď jsem se cítil trochu víc nervózní. Občas se mi na kurtu dělá trochu nevolno, a když jde do tuhého, je mi trochu špatně. Před zápasem jsem žádné problémy neměla, ale samozřejmě se to nahromadilo,“ vysvětlil dvaadvacetiletý Brit, který měl žaludeční komplikace i na začátku roku na Australina Open. Když si po pětisetovém vítězném utkání s Marcosem Giroem potřásl rukou, okamžitě se běžel vyzvracet do koše.

„Když hrajete dlouhé zápasy, musíte umět pít a jíst, abyste svému tělu dodali zásoby, které potřebuje. Ale je jasné, že když se necítíte dobře, tak nemůžete do svého těla nic dostat, protože to prostě vychází ven… Je to hrozný pocit a tím víc se vám točí hlava a je vám víc špatně,“ popsala britská jednička, kterou ani nenapadlo, že by zápas vzdal.

Přehnal to s hydratací

„Nehodlám vzdát semifinále grandslamu. Vím, že poslední set nevypadalo dobře… Ale tvrdě jsem bojoval. Víte, jsem na sebe pyšný. Snažil jsem se bojovat, jak nejvíc to šlo. Jenže proti někomu takovému to nestačí.“

Draper přitom není jediným tenistou, kterého v newyorském „skleníku“ postihly zdravotní problémy. Argentinec Tomás Martín Etcheverry se během pětisetové bitvy s krajanem Francisem Cerundolem také pozvracel. „Teplota byla 38 stupňů, na kurtu ještě o čtyři stupně víc. V takových vedrech musíte dobře hydratovat, no a já to přehnal,“ vykládal pak.

Japonec Jošihito Nišioka utkání se Srbem Miomirem Kecmanovičem ani nedohrál. Na začátku pátého setu zkolaboval a z kurtu ho museli odvést na invalidním vozíku.