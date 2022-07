Na kurtu byste od ní možná čekali vypjatá vystoupení plná emocí, namísto toho jste zápas od zápasu svědky tenisové vernisáže se špetkou elegance a vytříbenosti. Pozorovat Marii Bouzkovou v akci je doslova pohlazením po duši. A je jedno, jestli zrovna vyhrává nebo ne.

Pohled na třiadvacetiletou dívenku zkrátka člověku dodává neuvěřitelnou dávku pohody. Když se nedaří, promluví si v duchu sama se sebou a jde prostě dál. Na nějaké projevy zklamání, nedej bože emoční výlevy, ji neužije. A když se naopak daří, stříká z ní pozitivní energie na všechny světové strany.

Marie Bouzková si letos ve Wimbledonu zahraje poprvé v kariéře čtvrtfinále grandslamu.Zdroj: ČTK/AP/Alastair Grant

Po úspěšném osmifinále proti Francouzce Garciaové rozdávala úsměvy doslova na počkání a navzdory obrovskému vyčerpání pobavila tribuny londýnského dvorce číslo 2. „Je to krásný pocit, ale vlastně ani nechápu, jak jsem se sem dostala,“ pousmála se a zamávala divákům.

Pro českou naději, která kromě pobytu za mořem trénuje také doma v areálu pražské Sparty, je to dosud největší úspěch v tenisové kariéře. A už v úterý bude moct ve čtvrtfinálové bitvě proti světové dvojce Tunisance Džabúrové posunout dosavadní maximum zase o kousek dál.

Mezi tenisovými fanoušky už možná teď vede 1:0 na sety. A nejen mezi nimi. Skromnost a poctivost Bouzkové obdivují i ty největší vrstevnice z tenisových šaten. Ne náhodou obdržela třiadvacetiletá kráska před dvěma lety cenu Karen Krantzckeové pro nejoblíbenější a nejférovější hráčku na okruhu.

Tenisem se zkrátka baví a ve většině vypjatých situací navíc dokáže potlačit i své vlastní ego. Vlastnost, která by mimo jiné slušela i několika dalším slečnám ze seznamu tenisové smetánky. Čím dalším si však věčně veselá blondýnka vysloužila pověst čisté a ničím neposkvrněné duše?

Watching this on repeat! ?@MarieBouzkova producing magic en-route to her first ever Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/ceuRhlxCgj