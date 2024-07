Když Barbora Krejčíková v roce 2021 triumfovala na Roland Garros, její vrstevnice Jasmine Paoliniová teprve nakukovala do elitní stovky. Nyní je světovou sedmičkou. Donedávna neznámá Italka se letos v Paříži probojovala do svého premiérového grandslamového finále a v sobotu se postaví české tenistce v bitvě o titul ve Wimbledonu. Kde se vzala nová hvězda italského tenisu, která až do letoška nevyhrála na londýnské trávě jediný zápas?

Žádná Italka se před Paoliniovou nikdy nedostala ani do semifinále Wimbledonu, teď může mít země z Apeninského poloostrova historicky první šampionku travnatého grandslamu. Osmadvacetiletá Paoliniová má měsíc po neúspěšném finále Roland Garros šanci na nápravu. Ve finále nejstaršího tenisového turnaje na světě si to rozdá s Krejčíkovou o ikonickou mísu.

O titul v Paříži a Londýně naposledy usilovala fenomenální Američanka Serena Williamsová v roce 2016. Od té doby to nikdo nedokázal. „Je šílené uvěřit, že jsem ve dvou grandslamových finále po sobě,“ líčila houževnatá bojovnice a stále ještě méně slavnější krajanka světové jedničky Jannika Sinnera.

Kdo je tahle italská dračice?

Paoliniová je dcerou italského otce Uga a polské matky Jacqueline, která má ghanské kořeny. Jako malá vyrůstala střídavě v Bagni di Lucca, kde její otec provozoval bar a v Lodži. V rodišti své matky se také naučila polsky. „Vždycky mě podporovali, pokaždé jim budu děkovat,“ hrnuly se jí slzy štěstí do očí, když postoupila do finále.

Na tenistku příliš malá?

Podle italské mutace časopisu Vogue ji k tenisu přivedli otec se strýcem Adrianem, právě on ji vzal poprvé na kurty. V patnácti se rozhodla, že se bude tenisu věnovat naplno. Od profesionální kariéry ji přitom mnozí odrazovali kvůli výšce. Jsi příliš malá na to, aby jsi hrála tenis, slyšela dokola. Odradit se ale nenechala.

„Výška není velký deficit,“ řekla jednom z pozdějších rozhovorů 163 cm vysoká Italka. Výšku nahrazuje výbušností a hbitostí.

Paolinová nebyla zázračným dítětem. Jako juniorka figurovala až na 70. místě světového žebříčku s jediným vyhraným turnajem ve dvouhře. Na juniorských grandslamech došla nejdále do čtvrtého kola.

Mezi ženskou elitu vkročila v devatenácti letech v Římě. Až v roce 2017 se poprvé zúčastnila kvalifikace na grandslamu. Zlom přišel v roce 2019, kdy se Paoliniová díky finále na turnaji ITF v Tokiu probojovala do světové stovky. O dva roky později ve slovinském letovisku Portorož získala svůj první titul na okruhu, když ve finále porazila Američanku Alison Riske-Amritrajovou. Žebříčkem od té doby stále stoupala. Na jaře 2023 pak poprvé prorazila mezi 50 nejlepších na světě a nyní patří do top 10.

Nyní stojí před další výzvou – poprvé vyhrát grandslam. „Je to sen. Když jsem byla malá, sledovala jsem tyhle důležité zápasy z domova, je to opravdu zvláštní, že to teď sama zažívám. Jsem ale překvapená, jak se s tím vypořádávám. Možná budu v sobotu nervózní, ale zatím jsem v pohodě. Jsem pořád stejná a dělám stále stejné věci,“ ujistila před finále Paoliniová, která s Krejčíkovou občas trénovala. V sobotním finále Wimbledonu si to obě vrstevnice rozdají na férovku.