Do sobotního odpoledne se s turnajem předčasně rozloučilo hned sedm hráček elitní desítky světového žebříčku. K Ashleigh Bartyové, Naomi Ósakaové (ta se odhlásila sama), Karolíně Plíškové, Aryně Sabalenkové, Belindě Bencicové a Biance Andreescuové se přidala také nasazená pětka Elina Svitolinová.

Může za to Barbora Krejčíková, která dál dokazuje, že zdaleka není jen skvělou deblistkou. Ukrajinskou favoritku ve třetím kole doslova zničila 6:3 a 6:3 a postupem do osmifinále vyrovnala své dosavadní grandslamové maximum.

„Ani tomu nemůžu uvěřit. Dařilo se mi hrát můj tenis, plán fungoval, a byl to můj dosud nejlepší zápas. Jsem nadšená, že tady jsem a můžu hrát,“ usmívala v pozápasovém rozhovoru pětadvacetiletá rodačka z Brna.

Zatím potvrzuje, že do Paříže přijela v životní formě. Těsně před grandslamem získala ve Štrasburku svůj první turnajový titul na okruhu WTA ve dvouhře.

Získané sebevědomí prodala i proti Svitolinové. Vyrovnaně se vyvíjející první set rozhodla v maratonském osmém gamu za stavu 4:3. Trval úctyhodných 25 minut a Krejčíková v něm odvrátila čtyři brejkboly.

„Byla to velmi důležitá hra, protože jsem šla do vedení 5:3 a pak získala set. Elina je bojovnice a každý bod se počítal,“ hodnotila Krejčíková, jež pak ve druhé sadě dění na kurtu zcela ovládla.

