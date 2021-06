Naplno to převedl v úterním večerním čtvrtfinále French Open. Ruský hráč těžce snášel, že ho tentokrát jeho velký rival Stefanos Tsitsipas přehrává (Řek nakonec vyhrál ve třech setech) a místo aby se koncentroval jen na svůj výkon, začal vyšilovat.

Nejdřív mu vadil hluk, který zřejmě způsobili dělníci pracující v útrobách stadionu. Večerní duely se v Paříži letos hrají bez diváků, takže rány pilných údržbářů se areálem docela rozléhaly.

Medveděvova reakce? „Jsme na turnaji Futures, nebo na Roland Garros?“ dotazoval se umpirového sudího, aby se po chvilce otočil a zařval přímo na nebohé dělníky: „Je zákaz vycházení, vypadněte!“ Odmítal hrát, dokud rozhodčí celou situaci nevyřešil po telefonu.

Muži s nemístně hlasitými kladivy byli nakonec odvoláni, ale Medveděvovy nervy už se vydaly na pochod. V závěrečném gemu měl pocit, že ho ruší pohyb závěsné kamery a znovu si stěžoval rozhodčímu. Toho Rusovy hlasité protesty příliš nedojaly.

„Rozhoduješ špatně, děláš velké chyby! Jestli prohraju, je to tvoje chyba,“ láteřil rodák z Moskvy. Možná i proto pak při Tsitsipasově mečbolu zkusil nebývalou frajeřinku a zahrál své podání spodem. Jeho soupeř se ovšem nachytat nenechal.

Wildest match point of the year? ?@steftsitsipas makes it back-to-back semi-finals at #RolandGarros, defeating Medvedev 6-3, 7-6(3), 7-5. pic.twitter.com/dCMdCvhUwc