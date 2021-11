Jeden z trojice tenistů Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář se dnes po obědě dozvěděl, že bude dvojkou českého daviscupového týmu. Oficiálně kapitán Jaroslav Navrátil jméno pro souboj s Francií zveřejní až hodinu před začátkem úvodního utkání skupiny C finálového turnaje, který v Innsbrucku začne ve čtvrtek v 16.00.

Jedničkou výběru je Jiří Veselý (82. v žebříčku dvouhry ATP), kterého ve dvouhrách doplní Lehečka (138.), Kolář (140.), nebo Macháč (143.). "Je mezi nimi velká vyrovnanost a není jednoduché se rozhodnout. Není to jen o formě tady, ale i o výsledcích v sezoně," řekl Navrátil na tiskové konferenci, po které jméno dvojky oznámil hráčům. "Doufám, že jsem se rozhodl dobře."

Lehečka, Kolář i Macháč letos hráli především na challengerech a dařilo se jim. Na druhé výkonnostní sérii si každý připsal minimálně jeden titul a další finále.

"Pokud nastoupím, tak pro to jsem sem jel. Je to jeden z nejvyšších cílů. Budu připravený hrát co nejlépe," řekl v týdnu Lehečka, který už má jednu daviscupovou dvouhru v kariéře za sebou. Pro Macháče a Koláře by šlo o premiéru v týmovém klání. "Pro mě by to byla neskutečná zkušenost. Nervozita by tam byla, to je samozřejmý, ale byl bych rád," uvedl Macháč.

Jasnou jedničkou českého výběru je Veselý. "V tréninku to bylo relativně dobrý. Jsem dobře pozitivně naladěný, v šatně a na kurtu je zábava," hlásil.

Rád navázal na loňskou jarní kvalifikaci v Bratislavě. Proti Slovensku poprvé v kariéře vyhrál v jednom utkání obě své dvouhry. Věří, že tak už překonal svůj daviscupový blok. "Dřív jsem se trápil, protože jsem se nedokázal smířit s rolí reprezentovat a očekávání bodu. Tohle mám za sebou, dokážu s tím líp pracovat a zkusím na Bratislavu navázat," řekl Veselý.

Otázkou je, koho nasadí do role jedničky Francouzi. K dispozici mají Arthura Rindenknecha, nebo Adriana Mannarina. Na pozici dvojky se počítá s Richardem Gasquetem a do čtyřhry s čerstvými šampiony Turnaje mistrů Pierrem-Huguesem Herbertem a Nicolasem Mahutem.

"Francie je silná, i když nemá první dva hráče," zmínil Navrátil absentující Gaëla Monfilse a Uga Humberta. "Nebudeme favoritem, nicméně jsme se připravovali dobře, kluci si zvykli na povrch a věřím, že budeme důstojným soupeřem," řekl Navrátil. "Jdeme do nich!" dodal Veselý.

Ve prospěch českého týmu může hrát teoreticky systém na dvě dvouhry a čtyřhru. Každý zápas se hraje na dva vítězné sety. "Stát se může leccos. Hlavně si ale myslím, že v Davis Cupu se vždycky rozdíly smazávaly. Věří, že nějaký bod do šatny získáme," řekl Navrátil.

Čeští tenisté mají s Francií negativní bilanci 7:9 a prohráli poslední dva vzájemné duely - v Třinci v roce 2016 i v semifinále v Paříži na Roland Garros o dva roky dříve.