Tenista Lukáš Rosol ještě nehodlá pověsit raketu na hřebík, ale každou další sezonu už bere jako bonus. I proto čtyřiatřicetiletého hráče štve, že finálový turnaj Davisova poháru byl z letoška přeložen na příští rok.

Tenisové utkání daviscupových týmů Česko - Slovensko o Pohár přátelství, 4. července 2020 v Praze. Lukáš Rosol z ČR v zápase proti Norbertovi Gombosovi ze Slovenska. | Foto: ČTK

"Je to blbý. Ano, štvalo mě to. Je to čára přes rozpočet," řekl aktuálně 180. hráč světa Rosol k přeložení soutěže družstev. "Ale my s tím nic neuděláme. Jsme malí páni a musíme hrát, jak to je a brát to, jak to zvolili," konstatoval.