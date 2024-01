Pohoda v Adelaide. Lehečka si zahraje o premiérový titul. Užívám si to, říká

Šance na premiérový titul a kariérní maximum ve světovém žebříčku. Tenista Jiří Lehečka zažívá parádní start do sezony. Česká jednička se na turnaji v Adelaide probojovala podruhé v životě do finále na okruhu ATP. „Užívám si každou minutu a na kurtu je to vidět,“ září Lehečka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jiří Lehečka | Foto: Profimedia