Tenisté Jiří Lehečka a Linda Nosková vypadli na grandslamovém Roland Garros ve 2. kole. Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka prohrál jasně s Američanem Marcosem Gironem 2:6, 3:6, 2:6, osmnáctiletá Nosková nestačila na favorizovanou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, které podlehla dvakrát 3:6. Jedinou českou účastnicí ve dvouhře tak na turnaji zůstala Karolína Muchová, jež vyzve v pátečním 3. kole Rumunku Irinu-Camelii Beguovou.

Tenistka Linda Nosková.

Jednadvacetiletý Lehečka nenavázal na úvodní triumf nad Němcem Janem-Lennardem Struffem a v souboji se 75. hráčem světa Gironem prohrál za hodinu a 44 minut. Nevypracoval si ani jeden brejk, naopak šestkrát o servis přišel. Američan zaznamenal 28 vítězných míčů a vyrovnal na Roland Garros nejlepší výsledek z roku 2021. Lehečka udělal 38 nevynucených chyb a letošní maximum z pařížského turnaje už nevylepší.

Mladoboleslavský rodák vstoupil do utkání ztraceným podáním, nevypracoval si v prvním setu ani jeden brejkbol a Giron se po dalším brejku ujal za 32 minut vedení. Ve druhé sadě ztratil Lehečka servis v páté hře. Mohl sice za stavu 2:3 hned odpovědět, ale nevyužil dva brejkboly. Američan získal i druhý set.

Ani ve třetí sadě nenašel 41. hráč světa Lehečka rytmus, ve třetím gamu promarnil další dva brejkboly a od stavu 2:2 prohrál zbývající čtyři hry po sobě. Giron tak Lehečkovi oplatil říjnovou porážku z Paříže.

Také předloňská vítězka juniorského turnaje Nosková neměla v duelu s Rybakinovou jediný brejk a ztratila jej za hodinu a 28 minut. Její přemožitelka, světová čtyřka a šampionka z loňského Wimbledonu, která v Paříži vyřadila i Brendu Fruhvirtovou, narazí na Španělku Saru Sorribesovou.

Nosková na favoritku nestačila

Vsetínská rodačka Nosková se do 2. kola grandslamu dostala poprvé v kariéře. Proti Rybakinové neproměnila ani jeden ze čtyř brejkbolů a třikrát o servis přišla. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán si pomohla pěti esy a zahrála 30 vítězných míčů. Nosková udělala šest dvojchyb.

„Měla jsem nějaké šance, ale bohužel jsem nehrála celý zápas nějak extra dobře,“ řekla novinářům Nosková. „Když už jsem tedy něco měla, měla jsem to využít, abych alespoň něco brala z pozitivní stránky. Necítila jsem se však na kurtu příliš pohodlně. Nebylo to kvůli tomu, že jsem hrála s Rybakinovou, ale prostě jsem to úplně necítila,“ doplnila.

Česká tenistka ztratila poprvé podání ve třetí hře úvodní sady a servis neudržela ještě v závěru, kdy jí nepomohlo ani pět odvrácených setbolů. Nosková mohla duel zdramatizovat ve druhém setu, kdy měla za stavu 3:3 tři brejkboly. Žádný ale nevyužila a vzápětí o podání přišla. Rybakinová poté duel uzavřela čtvrtým využitým mečbolem.

Úvodní kolo čtyřhry zvládly Markéta Vondroušová s Miriam Kolodziejovou, které otočily duel proti francouzské dvojici Estelle Cascinové, Carole Monnetové a zvítězily 2:6, 6:1, 6:1. V další fázi vyzvou nasazené patnáctky Veroniku Kuděrmětovovou a Ljudmilu Samsonovou z Ruska.