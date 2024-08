US Open má další mimořádný příběh. Postaral se o něj Jiří Lehečka (pro cizince Jiri Lehecka). Český tenista otočil prohraný zápas, v pětisetové bitvě porazil amerického kvalifikanta Mitchella Kruegera a… zřejmě to neví, ale mnohým asi připravil pár šedin.

Co se stalo? Sázkaři z Česka i ciziny se na diskusních fórech a sociálních sítích nerozpakovali urážet českého tenistu. „Nejezdi na US Open, když tady nechceš být.“ „Největší letošní ostuda na tenisovém kurtu.“ Tyto dva komentáře byly jedny z mála těch slušných. Ostatní jsou kvůli vulgaritám nepublikovatelné.

Zlost internetových anonymů dlouho neznala mezí. Důvod? Lehečka šel do zápasu proti soupeři z druhé stovky žebříčku ATP jako velký favorit. Kurz pohybující se kolem hodnoty 1,2:1 naznačoval, že český reprezentant by měl postoupit do třetího kola. Jenže prohrál první set, v následující sadě pak navrch schytal „kanára“. Už i experti na tenis se nahlas ptali: Co se to děje, není opět zraněný?

Za stavu 6:7, 0:6 a 0:3 však přišel obrat z říše snů. Lehečka nakonec po čtyřech hodinách zvítězil (6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5), načež hlavně chválil soupeře. „Hrál nepříjemně,“ uvedl viditelně znavený rodák z Mladé Boleslavi, před US Open 38. hráč světa. „Ve třetím setu jsem na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu,“ poznamenal 22letý navrátilec na kurt.

Pomohl trénink s Djokovičem

Zajímavost? „V průběhu třetí sady stoupl na Lehečku kurz na 14,2:1, na Kruegera byl 1,03:1,“ informoval Jiří Hadrava, mluvčí sázkové kanceláře Tipsport, s tím, že i v tu chvíli se našlo pár odvážlivců, kteří vsadili na Lehečku. Vyhráli, a ne málo peněz.

Zprvu vyděšení sázkaři se následně odmlčeli a přišla chvála. Senzačního výsledku si všiml kde kdo. Třeba i fanoušci Novaka Djokoviče, kteří ihned připomněli, že Lehečkovi určitě pomohl trénink s jejich miláčkem.

Zápas ovšem nebyl zajímavý jen z pohledu jeho průběhu. Na své si přišli obdivovatelé mužské krásy.

Teplota ve středu překročila třicet stupňů. Spalující vedro na nestíněných kurtech v areálu Flushing Meadows v New Yorku trápilo kde koho. Lehečka byl rád za pauzu na osvěžení. A díky propocenému triku zabodoval u přítomných tak moc, že byl označen jako „hot as hell“ (ve volném překladu sakra sexy).

Teď se v New Yorku ochladí. A to jak opravdu teplotně, tak v přeneseném slova smyslu. Lehečka v boji o osmifinále vyzve Andreje Rubljova. Sázkaři i bookmakeři už sice mají svého favorita: šestého hráče světa, leč český tenista na Rusy umí. Tohoto soka porazil letos v Indian Wells. Co myslíte, zopakuje to?