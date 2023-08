Jiří Lehečka si na turnaji ve Winston-Salemu zahraje o první titul na okruhu ATP v kariéře. Pátý nasazený český tenista nejprve ve čtvrtfinále vyřadil Australana Maxe Purcella 7:6, 6:4, přímo do finále generálky na US Open ho pak bez boje poslalo zranění jeho semifinálového soupeře Sebastiana Kordy.

Jiří Lehečka | Foto: Profimedia

Jednadvacetiletý Jiří Lehečka si finále zahraje poprvé v kariéře. Do cesty se mu postaví vítěz semifinálového duelu mezi turnajovou jedničkou Bornou Čoričem z Chorvatska a šestým nasazeným Argentincem Sebastiánem Báezem.

Proti Purcellovi se Lehečka mohl opřít o svůj servis a ve vyrovnaném duelu si dokázal poradit i s častými výpady soupeře k síti. Postup vybojoval za necelou hodinu a půl těsně před tím, než musel být čtvrtfinálový program v Severní Karolíně přerušen kvůli dešti.

„Jsem ohromně spokojený. Po dvou třísetových duelech je skvělé, že se mi konečně povedlo vyhrát ve dvou, navíc proti soupeři jako je Max,“ řekl Lehečka v rozhovoru na kurtu. „A že jsme skončili před deštěm, to je bonus navíc. Ze svého výkonu mám dneska radost,“ dodal.

Syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy z turnaje odstoupil krátce poté, co na kurtu vydřel vítězství 4:6, 6:1, 7:6 nad Francouzem Richardem Gasquetem. Při podklouznutí v polovině třetího setu si poranil kotník a po ošetření po skončení zápasu se rozhodl dál v turnaji nepokračovat.

Odstoupení nesl těžce. „Bylo to těžké rozhodnutí,“ přiznal. „Musím ale zvednout hlavu. Doufám, že se to v průběhu dalších dnů zlepší a do příštího týdne se uzdravím.“

Třetí Čech ve finále turnaje

Lehečka je třetím Čechem ve dvanáctileté historii turnaje v Severní Karolíně. V roce 2012 tady hrál neúspěšně finále jeho současný mentor Tomáš Berdych. Naopak Petr Rosol o dva roky později slavil svůj druhý a zároveň poslední titul.

Lehečkovým maximem na okruhu ATP dosud byly dvě semifinálové účasti - loni na turnaji v nizozemském Rotterdamu a letos v katarském Dauhá. Teď má na dosah premiérový titul.