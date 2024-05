Lehečka už se otrkal a zabydluje se mezi hvězdami. Ztratil jsem ostych, přiznal

Bod zlomu. To pro Jiřího Lehečku představuje prestižní turnaj v Madridu. Český mladík na Caja Magica pokořil antukového krále a španělskou modlu Rafaela Nadala a přes bývalou světovou jedničku Daniila Medveděva se poprvé v kariéře dostal do semifinále tisícovky Masters. A pokud vyřadí i Félixa Augera-Aliassima, premiérově nakoukne do světové dvacítky žebříku ATP.

Jiří Lehečka | Foto: Profimedia