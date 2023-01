Tak či onak, byla to jenom otázka času než se jednadvacetiletá kometa z Mladoboleslavska prosadí i mezi těmi nejlepšími. Samozřejmě na nějaké větší závěry je stále velmi brzy, nicméně aktuální vystoupení na Australian Open jednoznačně prozradilo, že mužský tenis začíná mít svou vlastní budoucnost opět tak trochu ve svých rukou.

Přesně jako tomu bylo naposledy za té nejúspěšnější éry Tomáše Berdycha. A právě k někdejší české jedničce bývá Jiří Lehečka v posledních týdnech nejčastěji přirovnáván. Nutno říct, že zcela zaslouženě. Jeho hra, přístup i chování. Něco tam zkrátka bude. Ať chcete nebo ne.

A úspěšný nástup nové české naděje zaznamenal i sám Martin Berdych, otec našeho donedávna nejlepšího tenisty. „Zatím to Jirkovi jde neuvěřitelně. Uvidíme, zda se mu povede napodobit úspěch našeho Tomáše, ten byl v semifinále v Austrálii dvakrát,“ řekl a přiznal, že Lehečkovu cestu turnajem bedlivě sleduje.

Strmý vzestup formy

Jeho forma stoupá strmě vzhůru neuvěřitelnou rychlostí. Každým dalším turnajem dokazuje větší herní přehled, sílu i sebevědomí v klíčových momentech. Přesně ty aspekty, které mu v loňském ročníku možná scházely k tomu, aby udělal onen klíčový krok o něco dříve.

„Příští rok už se na grandslamech nechci pouze zúčastnit,“ prozradil v podzimním rozhovoru pro Deník. Náročný rok na okruhu zvládl s grácií, na závěr si navíc připsal úctyhodné druhé místo na mládežnickém Turnaji mistrů. Další skalp, jenž dodal Lehečkovi arzenál plný energie a víry v příchod lepších zítřků.

„Myslím si, že na tom turnaji jsem konečně našel svou ideální hru. Zjistil jsem, co hrát a jak porážet skvělé hráče na velkém stadionu. Byla to pro mě jakási brána do velkého tenisu,“ prozradil český talent.

A už samotný úvod další tenisové sezony naznačil, že to Lehečka myslel s troufalými myšlenkami opravdu vážně. Skvěle se uvedl na United Cupu, kde v dresu národního týmu potrápil několik favoritů a získal například cenný skalp nad Němcem Alexanderem Zverevem.

Pochvala od Beckera

Poté už ovšem přišla na řadu hlavní mise – boj v proslulém Melbourne Parku. Los australského grandslamu se na českém mladíkovi poměrně vyřádil, rodák z Mladoboleslavska ale nevěšel hlavu. Měl totiž jasný plán, ze kterého odmítal jakkoliv uhnout.

Vítězství. Nic jiného. Věřil, že teď už to musí vyjít. A ono to skutečně vyšlo. Poprvé, podruhé, potřetí a po dalším neskutečném výkonu proti kanadské světové sedmičce už nevěřícně kroutil hlavou celý tenisový svět. Jiří Lehečka? Nová česká superstar na scéně!

„Hrál opravdu výborně. Je až neuvěřitelné, jakým způsobem zvládl oba závěrečné tiebreaky. Zaslouží si být tam, kde se nyní nachází,“ glosoval po utkání bývalý tenista a nyní i televizní expert Boris Becker.

A před úžasným Lehečkou nyní stojí další životní výzva. Čtvrtfinále grandslamu. Brána, kterou rovněž otevřel úplně poprvé ve své kariéře. V cestě bude stát tentokrát řecký bojovník Stefanos Tsitsipas, další soupeř ze světové desítky žebříčku ATP. A ještě o něco vyšší kalibr.

Pro českého tenistu zároveň tak trochu známá firma. Nebude to totiž první vzájemný duel. Tito dva už se potkali loni na turnaji v Rotterdamu, kde se z těsného vítězství nakonec radoval Tsitsipas. Lehečka ale moc dobře ví, na čem se bude dát řecký šikula nachytat.

„Vím, že si určitě bude pamatovat náš zápas v Rotterdamu. Bude vědět, v čem jsou moje silné stránky, a bude také vědět, že ho mohu dostat pod tlak,“ zmínil po úspěšném osmifinále odhodlaný Lehečka.

A proč taky ne. Namočit pero a s chutí rozepsat další kapitolu tohoto výjimečného příběhu. Není se čeho bát. Tato cesta rozhodně skončí obrovskou poklonou.