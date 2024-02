Když se John McEnroe před rokem ohlížel za mužskou dvouhrou na Australian Open, u jména čtvrtfinalisty Jiřího Lehečky naskočily legendárnímu Američanovi na čele vrásky. „Lehečka, kdo?“ podivil se někdejší bouřlivák. Dnes už českého tenistu dobře zná, stejně jako fanoušci po celém světě. Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi má na kontě první turnajový titul na okruhu ATP a ve světovém žebříčku je na hraně třetí desítky. Přečtěte si, co o kometě tuzemského tenisu možná nevíte.

Jiří Lehečka získal v Adelaide premiérový titul. | Foto: Profimedia

Zázračné dítě s desítkami pohárů a hodinami denně na kurtech? Tak to zdaleka nebyl případ mladého Jiřího Lehečky. Jeho rodiče rozhodně nebyli žádnými ambiciózními nadšenci, kteří by svého syna nutili do něčeho, co by on sám nechtěl. Jejich největším přáním vždycky bylo, aby se hlavně hýbal a měl ze sportování radost.

Až do svých deseti let proto nejen pinkal do rakety, ale také běhal, lyžoval, jezdil na kole a dařilo se mu i v bazénu. Plavecké dovednosti zdědil zejména po svém tatínkovi, který závodně plaval.

K tenisu ho pro změnu přivedli maminka s dědečkem, pod jejichž dohledem také učinil v rodném Kněžmostu první krůčky s raketou v ruce. A teprve když se Lehečka probojoval do mládežnických reprezentací, došlo ke klíčovému životnímu rozhodnutí.

Pilný student, který (zatím) nešel na vysokou

Již od svých začátků ve školních lavicích platil Lehečka za velice pilného studenta. Z Jablonce se poté i díky nabídce z prostějovského klubu přesunul na Hanou, kde pokračoval ve výborných výsledcích také na Gymnáziu Jiřího Wolkera.

Maturitu zde složil bez větších komplikací, ačkoliv sám přiznal, že mu k tomuto milníku výrazně pomohla vstřícnost všech učitelů.

Zároveň si vysloužil velký respekt rodičů, kteří si však jakožto učitelé přáli, aby Jirka pokračoval se studiemi na vysoké škole. Zatím ale (pochopitelně) vyhrává kariéra profesionálního tenisty.

„Všichni mají doma vysokou školu, já zatím ne. Zatím,“ pousmála se v tenisovém podcastu Z voleje aktuální česká jednička.

Spolupráce s elitami v oboru

Stále rostoucí progres dvaadvacetiletého sympaťáka má na svědomí rovněž několik předních odborníků, se kterými Lehečka spolupracuje již od začátku své cesty. A není to jenom o herní přípravě pod taktovkou osobního trenéra Michala Navrátila či mentoringu někdejší domácí ikony Tomáše Berdycha. Formu českého tenisty ladí i další elitní znalci ve svém oboru.

Za zmínku stojí například dlouholetá plodná kooperace s uznávaným mentálním koučem Janem Mühlfeitem, s nímž 32. hráč světa a vítěz lednového turnaje v Adelaide ladí psychickou rovnováhu v průběhu jednotlivých zápasů. Mnohdy až do úplných detailů.

„Když se dříve naskytl problém na kurtu, mentálně jsem vyhořel a vůbec nezvládal kritické stavy,“ přiznal Lehečka. „Dnes už je to ale v tenise naprostá rutina,“ dodal.

Vztah s tenistkou na dálku

Občas se v jeho trenérském boxu objeví i mladá kráska Viktorie. To když se jí naskytne volná chvíle a odcestuje za přítelem na turnaj. Mladá tenistka původem ze severu Moravy totiž studuje na univerzitě v Atlantě psychologii a většinu času tráví za velkou louží bez přítomnosti své drahé polovičky.

Na to už si ale oba v nesmírně nabitém programu zvykli. „Byli jsme na rozcestí, ale řekli jsme si, že to zvládneme. Čeká ji poslední semestr a pak už to bude v pořádku,“ prozradil Lehečka, který si vztahu na dálku s tenistkou obrovsky váží. „Můžu se jí kdykoliv svěřit. Podpoří mě v horších časech a zase mě umí vrátit na zem, když se mi něco povede,“ dodal.

Finance? Tenis je riskantní byznys

Patří mezi vybranou skupinku elitních hráčů, kteří se nebojí otevřeně mluvit o aktuální finanční situaci na okruhu. Svou tenisovou kariéru pak Lehečka vnímá jako určitý typ riskantního byznysu.

„Je to investice do vás. Někdy vám to vyjde, někdy ne. Když se řekne tenista, automaticky si všichni myslí, že vyděláváte miliony a nemusíte nic řešit. Ale realitu lidé nevidí,“ pronesl rodák z Mladoboleslavska.

Co všechno musí profesionální tenista v průběhu roku řešit? „Jen za letenky jsem dal za rok asi 85 tisíc eur, a to se nebavíme o platech trenérů, hotelech a tak dále,“ podotkl Lehečka.

Navzdory stále rostoucím cenám ale připustil, že v současné době už nemusí řešit žádné komplikace. „Naštěstí už jsem v pozici, kdy to tolik řešit nemusím. Čím je hráč lepší, tím má všeho více, ať už sponzorů či finančních odměn. Přežije to však jen nejsilnější.“