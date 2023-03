Po letech strádání je mužský tenis znovu na vzestupu. Hlavním symbolem naděje na lepší zítřky je jedenadvacetiletý Jiří Lehečka. Hráč, který svým stylem nápadně připomíná Tomáše Berdycha.

Jiří Lehečka | Foto: Profimedia

Tvrdé podání, nekompromisní údery od základní čáry a dominantní forhend. To srovnání se přímo nabízí – nastupující naděje českého tenisu Jiří Lehečka a legendární Tomáš Berdych toho mají herně dost společného.

„On to taky mnohokrát zmínil, takže je hezké slyšet, že jsem někoho trochu inspiroval,“ uvedl Berdych pro web ATP.

Americká ostuda? Odpůrce očkování Djokovič není v zemi svobody vítán

Lehečka v jednadvaceti letech udivuje tenisovou veřejnost rychlým progresem. Rodák z Mladé Boleslavi má na svém kontě účast ve čtvrtfinále Australian Open či semifinále na prestižním turnaji v Dauhá. V letošní sezoně zaznamenal třináct výher z osmnácti zápasů. „Myslím, že má před sebou zářnou budoucnost. Po trochu slabším období je to on, kdo by měl držet prapor a jít dopředu. Chtěl jsem se tady i proto zastavit a vidět ho naživo,“ chválí svého nástupce Berdych.

Společný trénink

Dvojnásobný vítěz Davisova poháru se byl podívat na turnaj v Dubaji, kde Lehečka prohrál v prvním kole s Němcem Alexanderem Zverevem 6:4, 3:6, 4:6. A dokonce si spolu zatrénovali.

„Líbí se mi jeho kondiční příprava a že je silný. Někteří mladí kluci s tím můžou mít problém, protože nemají dost síly. To ale rozhodně není jeho případ,“ pochválil Berdych aktuálně 47. hráče mužského žebříčku ATP.

Účastí na Lehečkově zápasu vyvolal Berdych debatu o tom, zda se po konci tenisové kariéry nehodlá věnovat trenéřině. „Jeho tým je kvalitní, odvádějí dobrou práci. Nemáme spolu žádnou úmluvu, ale uvidíme, jak se situace vyvine,“ zůstal tajemný.

Macháč trápil jedničku. Dělal mi problémy, musel jsem přidat, řekl Djokovič

Jejich vzájemná spolupráce by přitom mohla přinést hodně radosti. Finalista Wimbledonu z roku 2010 by mladé naději českého tenisu mohl předat spoustu poznatků o tom, jak držet krok se světovou špičkou.