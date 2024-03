Jeho „bucket list“ se začíná plnit. Premiérový titul na okruhu ATP už si Jiří Lehečka odškrtl, další položkou na seznamu věcí, které musí český tenista v letošním roce stihnout, je posun ve světovém žebříčku do top 20. Díky představení v Indian Wells má dobře našlápnuto.

Jiří Lehečka | Foto: Profimedia

„Jeden cíl už mám splněný, jen doufám, že těch titulů ještě pár bude. Mým dalším cílem je dokončit sezonu v elitní dvacítce. Na tom právě teď pracuju, takže uvidíme, jak to půjde,“ culil se Jiří Lehečka.

Teprve dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi byl v rozhovoru pro Tennis Channel dobře naložený. Aby ne, vždyť právě vyřadil někdejší světovou trojku Stefanose Tsitsipase z Řecka a postoupil do svého prvního čtvrtfinále na turnajích prestižní série Masters.

„Tahle výhra pro mě strašně moc znamená. Hrát proti takto vysoko postaveným hráčům je velká výzva. Stefanos je velký šampion, zkušený hráč,“ líčil Lehečka, který na takzvaném „pátém grandslamu“ v Mohavské poušti vyřadil i pátého hráče světa Andreje Rubljova.

Berdychovi důvěruje

Lehečka tak napodobil Tomáše Berdycha, který došel v roce 2017 jako poslední Čech na Masters mezi posledních osm. Právě s držitelem třinácti singlových titulů na okruhu talentovaný mladík už nějaký čas spolupracuje.

„Tomáš je úžasný člověk, to je to hlavní. Má bohaté zkušenosti, hodně toho zažil, na velkých turnajích, jako je Masters, ho potřebuju nejvíc. Dává mi rady, které mi pomáhají dostat se tam, kde chci být,“ svěřil se.

Jiří Lehečka v Indian Wells vyřadil Stefanose Tsitsipase:

Lehečka tak dopředu ví, do čeho jde a zbytečně se nestresuje. „Je to pro mě mnohem jednodušší, když to od něj slyším, jinak bych si tím musel projít sám. Mohu se na to líp připravit a pak podat na kurt ten nejlepší výkon.“

V boji o semifinále Lehečku čeká ve čtvrtek večer aktuální světová trojka, šampion Australian Open a letos ještě neporažený Ital Jannik Sinner. „Jannik je jedním z nejlepších hráčů. Na téhle úrovni ale není žádný zápas snadný, nezáleží na tom, s kým hrajete.“