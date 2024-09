Dvaadvacetiletý Lehečka s Berdychem spolupracoval od loňského dubna. Jemu vděčí za posun mezi absolutní elitu, když už nakoukl do top dvacátky. Vinou únavové zlomeniny bederního obratle Lehečka klesl na současné 36. místo ve světovém žebříčku.

„Tomáš je úžasný člověk, to je to hlavní. Má bohaté zkušenosti, hodně toho zažil, na velkých turnajích, jako je Masters, ho potřebuju nejvíc. Dává mi rady, které mi pomáhají dostat se tam, kde chci být,“ svěřil na začátku roku, když v Adelaide slavil svůj premiérový titul na okruhu ATP a následně v Indian Wells postoupil do svého prvního čtvrtfinále na turnajích prestižní série Masters.

O změně v realizačním týmu Lehečka informoval dva dny po odehrání daviscupové skupiny ve Valencii. Po ní vedení tenisového svazu odvolalo v neděli Jaroslava Navrátila, který vedl tým od roku 2006, a nahradil ho právě osmatřicetiletý Berdych. Češi v minulém týdnu prohráli všechny tři zápasy se Španělskem, Austrálií a Francií. S Navrátilem poté svaz ukončil spolupráci.

Reakce na kritiku

Daviscupový kapitán se octil pod ostrou palbou kvůli tomu, že vzal do Valencie jen čtyři hráče a při zranění Tomáše Macháče a nemoci Lehečky nebylo s kým hrát. Vystoupení Čechů tak skončilo fiaskem a ostudou. Lehečka na kritiku zareagoval.

„Každý má právo na názor, ale minulý rok jsme tady ve čtyřech vyhráli 9:0 a nikdo nic neříkal, nic jsem neslyšel. Teď je každý chytrý. Když se nedaří, je každý generál,“ nechal se slyšet. „Tomášovi v nové roli daviscupového kapitána mnoho úspěchů a vítězství.“

Zbytek realizačního týmu Lehečky zůstal beze změn. „Koučem je Michal Navrátil, kondičním trenérem Radek Štěpánek a fyzioterapeutem Carlos Manuel Baptista Carvalho. Generálním manažerem je Roman Vik a agentem Pierre Christen,“ doplnil tenista z Kněžmostu.