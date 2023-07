Jiří Lehečka nadále posouvá své hranice a ukazuje, že má český tenis znovu po letech hvězdného mužského zástupce. Jedenadvacetiletého tenistu čeká po postupu do osmifinále Wimbledonu velmi těžký soupeř – světová trojka Daniil Medveděv

Jiří Lehečka se raduje z vítězství na Wimbledonu. | Foto: Profimedia

Už to vypadalo, že bude Jiří Lehečka slavit ve 3. kole Wimbledonu nad Američanem Tommym Paulem rychlý postup. Vedení 2:0 na sety a následný tiebreak třetí sady. Paul však zkrácenou sadu ovládl, ještě krušněji bylo v následujícím setu.

Lehečka nejprve odvrátil řadu setbolů, pak mohl za stavu 8:7 zápas ukončit. Při returnu soupeře se ale rozhodl výměnu přerušit. Domníval se, že Američanův míček byl v autu. Záběry z jestřábího oka však ukázaly, že se mýlil. A český tenista poté zkrácenou hru ztratil 9:11.

Rodák z Mladé Boleslavi ale rozhodující sadu opanoval 6:2 a postoupil do osmifinále. „Je to jedna z výher, kterých si cením nejvíc. Každý pětiseťák, který se vyhraje, je strašně cenný a ještě na Wimbledonu s takovým hráčem,“ popsal Lehečka své pocity po výhře nad turnajovou šestnáctkou.

V osmifinále narazí Lehečka na ruského tenistu Daniila Medveděva, s vítězem US Open z roku 2021 ještě neodehrál jediný zápas. „Je to hodně atypický hráč. Zhruba vím, co od něj očekávat. Samozřejmě je strašně zkušený a má za sebou hodně zápasů. Upřímně si nemyslím, že se na trávě cítí tak dobře jako na betonu, ale pořád je to hráč, který může dobře zaservírovat a pohybově je na tom výborně. Ve 4. kole už si ale nemůžu dovolit nikoho podcenit. O to víc, když je to Medveděv,“ dodal Lehečka.

Spolupráce s Berdychem funguje

Od letošního jara se do týmu české komety přidal jako konzultant bývalá světová čtyřka Tomáš Berdych. Finalista Wimbledonu z roku 2010 a vítěz třinácti titulů na okruhu ATP vidí v Lehečkovi velký potenciál„Má před sebou nadějnou perspektivu, což mě zaujalo a zapadlo do té skládačky. Přiznávám, že spolupráce s tenistou, který se pohybuje kolem stovky, by pro mě tak zajímavá nebyla. Vidím v něm slušný potenciál,“ říká Berdych.

Na Lehečkovi se líbí rodákovi z Valašského Meziříčí zdravé sebevědomí, fyzická připravenost i herní inteligence. „Líbí se mi, jak má hru založenou. Nacházím dost věcí, které máme podobné. Můžeme je spolu pilovat,“ všiml si. „Víme i o slabších stránkách, které si zaslouží nějakou pozornost. Ale obecně si myslím, že má hezky nakročeno. Nebojí se velkých hráčů. Není vykulený, že má jít proti hvězdě na centrkurt. Tahle odvaha se těžko učí,“ dodal Berdych na adresu Lehečky