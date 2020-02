Tenista Jiří Veselý vybojoval po pěti letech druhý titul v kariéře ve dvouhře na okruhu ATP. Ve finále turnaje v indickém Puné zdolal osmého nasazeného Jegora Gerasimova z Běloruska 7:6, 5:7, 6:3 a ve světovém žebříčku se z aktuálního 107. místa vrátí poprvé od května loňského roku do první stovky.

Jiří Veselý.

"Jsem z tohoto týdne nadšený. Čekal jsem na to tak dlouho. Tvrdě, velice tvrdě jsem dřel na tom, abych zase získal trofej," řekl Veselý po finále. "Ukázalo mi to, jak je důležité zůstat v klíčových momentech klidný, snažit se držet svých zbraní a věřit, že mám na to, abych to dokázal," dodal.