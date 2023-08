Tenisový svět se bude muset rozloučit s další ikonou. Sbohem tenisu totiž dává osmatřicetiletý Američan John Isner, který se naposledy představí na domácím grandslamu v New Yorku. Král zabijáckých servisů či vítěz nejdelšího utkání v historii tenisu. I takhle budou fanoušci vzpomínat na vytáhlého sympaťáka, jenž to na okruhu ATP dotáhl k šestnácti titulům a místence v elitní desítce světového žebříčku.

Americký tenista John Isner | Foto: Profimedia

Oficiální zpráva o plánovaném konci legendárního Američana dorazila v průběhu týdne na sociální sítě, kde Isner svým příznivcům oznámil, že blížící se US Open bude zároveň jeho posledním turnajem. Do areálu Flushing Meadows přitom dorazí již po sedmnácté v kariéře, v letech 2011 a 2018 si zde před domácími tribunami dokonce zahrál čtvrtfinále.

„V kariéře každého sportovce přijde chvíle, kdy se musí rozhodnout, že skončí. Pro mě ta chvíle nastala teď,“ napsal John Isner na Instagramu. „K tomuto rozhodnutí jsem nedospěl lehce, ale cítím, že je to správná cesta. Když jsem v roce 2007 opouštěl univerzitu v Georgii, nedokázal jsem si ani v nejmenším představit, že bych hrál 17 let na okruhu ATP,“ dodal otec čtyř dětí.

Nakonec to vytáhlý Američan dotáhl k šestnácti triumfům, ten nejvýznamnější zaznamenal „doma“ v Miami ve své životní sezoně před pěti lety. V žebříčku ATP se podíval i do elitní desítky, jeho maximem zůstane osmé místo.

„Samozřejmě existuje nespočet zápasů, které bych si přál vrátit, ale jsem hrdý na to, co jsem dokázal. Ta cesta byla neuvěřitelná,“ zakončil své prohlášení.

Isner, který na kurtu poutal pozornost i svou výškou, však kromě titulů a 488 vítězných zápasů na nejvyšší úrovni proslul rovněž milníky z malinko odlišného soudku. Rodák ze Severní Karolíny je totiž s 14 411 esy suverénním rekordmanem a také autorem nejrychlejšího podání v historii. Před sedmi lety v Davis Cupu vypálil servis o rychlosti 253 kilometrů v hodině.

Do paměti tenisových příznivců se mimo jiné zapsal jako aktér nejdelšího zápasu v historii královského sportu. Společně s Francouzem Nicolasem Mahutem odehráli v prvním kole Wimbledonu 2010 nezapomenutelnou bitvu, která se protáhla na více než 11 hodin hracího času a fanoušky vracela do areálu All England Clubu celkem tři dny.

Z heroického postupu se nakonec radoval právě Isner. „V tu chvíli jsem nad ničím nepřemýšlel. Chtěl jsem jenom trefit podání do kurtu pokusit se o vítězný úder z forhendu. Bylo to ale naprosto šílené,“ zavzpomínal osmatřicetiletý Američan na památný duel v Londýně.

O osm let později zaznamenal na stejném místě svůj nejlepší grandslamový výsledek, když se v silné konkurenci probojoval až do semifinále. V něm ovšem padl po dalším pětisetovém maratonu, tentokrát s Jihoafričanem Andersonem. Slibně si počínal rovněž na domácím US Open, kde se dvakrát představil mezi elitní osmičkou turnaje.

Sestřih památného utkání mezi Johnem Isnerem a Nicolasem Mahutem:

Zdroj: Youtube

Isner se bude loučit s veleúspěšnou kariérou také jako vítěz pěti titulů ve čtyřhře a s cennými skalpy tenistů jako jsou Novak Djokovič, Rafael Nadal či Roger Federer.

„Bylo to krásné, ale teď už se těším na každou vteřinu se svou úžasnou rodinou,“ konstatoval.