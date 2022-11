Češky nastartovala proti Polsku k vítězství Karolína Muchová, jež porazila Magdalenu Frechovou. Karolína Plíšková sice prohrála s Magdou Linetteovou, v rozhodujícím deblu ale uspěla Siniaková s Markétou Vondroušovou proti Linetteové a Katarzyně Kawové. Ani jeden ze tří duelů nedospěl do tří setů.

Tenisová fantazie. Lehečka prošel na juniorském Turnaji mistrů do semifinále

„Byly to krátké zápasy, i když jsem si u jednoho přál, aby byl delší. Je ale dobré, že to bylo rychlé. Teď nás čeká nejtěžší soupeř a hlavní favorit, takže je dobře, že se holky dostanou normálně do postele. To je dobrá zpráva,“ uvedl Pála.

Časový posun se neprojevil

Byl rád, že se na Siniakové neprojevil časový posun po příletu z texaského Fort Worthu, kde před pár dny hrála s Barborou Krejčíkovou finále Turnaje mistryň. Česká deblová jednička působila v plné síle.

„Nevím, jestli si to uvědomuje, nebo si to nepřipouští. Hrála ale výborně a s nasazením. Jezdila už ve středu při rozehrávce, když jsme si šli ťuknout, aby zjistila, jak létají míče. Klobouk dolů. S posunem to není nejjednodušší, ale je také dobré, že hrajeme večer,“ řekl Pála.

Spratek, nebo mladý génius? Neoblíbený talent Rune míří mezi tenisovou smetánku

Po rozhodující čtyřhře byl rád, že Češky dotáhly duel k vítězství. „Výkon v deblu byl skvělý. Holky sice byly favoritky, ale s tímhle systémem bez výhod a se super tie-breakem je to hrozně těsné. Před zápasem jsem říkal, že kdyby se hrálo normální skóre, je to 90 na 10 pro nás, a kdyby to bylo alespoň se shodou a výhodou, bylo by to 80 na 20. S tímto systémem mi to přišlo 60 na 40,“ uvedl Pála.

Přestože Siniaková s Vondroušovou spolu nastoupily poprvé, zvládly vyhrát za 61 minut. „Holky se dobře se doplňovaly. 'Maky' teď vyhrála dva turnaje v deblu. Má pro to cit, dobře se hýbe a hraje levou rukou. Spíš jsem se jen bál, aby se to nějak blbě nesešlo,“ dodal Pála.