„Máme obrovskou radost, že se nám to podařilo. Zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře a vypadalo to, že si z finále odneseme jen talíř. V důležitém momentu jsme se ale více uvolnily, vzaly utkání na lehčí váhu a zasmály se. Následně se začalo skóre otáčet. I fanoušci doma nám určitě fandili, takže jsem ráda, že se nám to podařilo pro ně vyhrát,“ citoval Krejčíkovou web Tenisový svět.

Turnajové trojky ztratily v utkání první set a ve druhém prohrávaly 1:4. Následně ale vyhrály 12 ze 14 gamů a zápas zvrátily. Po triumfech na Australian Open a Wimbledonu získaly třetí grandslamovou trofej v tomto roce a šestou celkově. Letos neuspěly jen na Roland Garros, kde se musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus odhlásit.

„Utkání nešlo podle plánu a nehrály jsme nejlépe. Pak Bára řekla, že se nemůže stát nic horšího, než že prohrajeme. To nás uvolnilo. Zjednodušily jsme hru, šly do toho a věděly, že nemáme co ztratit. Dostaly jsme se nahoru, začaly hrát náš tenis a holky nevěděly, jak na to reagovat. Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Nechce se mi věřit, že jsme to dotáhly,“ uvedla Siniaková.

Zapsaly se do historie

České tenistky se staly po Pam Shriverové a Gigi Fernándezové dalšími dvěma hráčkami, které vyhrály v deblu všechny čtyři grandslamy, olympijské hry a Turnaj mistryň. „Zní to úžasně. Zapsaly jsme se do historie. I když se nám v některých momentech nedařilo, pořád jsme věřily. To je ten hlavní klíč - vydržet. Pokračovat a užívat si cestu. Když se k tomu přidají takové úspěchy, je to krásný pocit a satisfakce,“ podotkla Krejčíková, která ocenila, že mohla se Siniakovou předat speciálně připravené trofeje i trenérům.

Přestože obě Češky dosáhly bohaté sbírky úspěchů a jsou nyní nejvýše postaveným párem světa, neztrácejí motivaci posouvat se dál. „Chceme víc, proto ten sport děláme. Překonáte všechny překážky a je super, když pak stojíte s trofejí,“ řekla Siniaková.

„Motivace pořád je. Hrajeme tenis, protože nás stále baví. Miluju hrát takové zápasy na takových velkých kurtech,“ dodala Krejčíková.

Sestřih finále US Open:

Zdroj: Youtube