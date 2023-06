Senzační obrat Muchové. Česká tenistka je poprvé v grandslamovém finále

Tenhle příběh ještě nekončí. Karolína Muchová to dotáhla na pařížské antuce až do velkého finále. Česká tenistka si poprvé v kariéře zahraje o grandslamový titul. Olomoucká rodačka se na Roland Garros postarala o senzaci. V semifinále udolala světovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska po více než třech hodinách 7:6, 6:7 a 7:5, když v rozhodující sadě vyhrála pět her v řadě a vývoj zápasu neuvěřitelně zvrátila. Muchová překonala svoje maximum a ve svém premiérovém grandslamovém finále vyzve světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Karolína Muchová na Roland Garros | Foto: ČTK/AP Photo/Christophe Ena