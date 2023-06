Tenisový svět žasne nad uměním Karolíny Muchové. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce zažívá životní turnaj. Na pařížské antuce se probila poprvé v kariéře mezi nejlepší čtyři hráčky a jediná výhra ji dělí od premiérového grandslamového finále. V cestě do něj stojí světová dvojka Aryna Sabalenková. Z běloruské dračice jde strach, ale Češka se hned tak nezalekne.

Karolína Muchová na Roland Garros | Foto: ČTK/AP Photo/Aurelien Morissard

Semifinále majoru si Muchová zahrála už předloni. Ale zatímco na Australian Open se potýkala s natrženým břišním svalem, na letošním French Open z ní čiší síla a energie. „Teď je to neporovnatelné. Cítím se daleko líp,“ těší Muchovou.

Třiačtyřicátá hráčka světa, která se po Roland Garros dostane do elitní dvacítky, teď potřebuje formu a pohodu prodat v semifinále. Sabalenková ale budí respekt. Šampionka z Melbourne má letos bilanci 34 výher a pěti proher. Běloruska, která se po postupu do semifinále vymezila proti válce na Ukrajině, neztratila na pařížské antuce ještě ani set. Mimochodem, Muchová jen jeden.

„Sabalenková je na tom teď papírově na žebříčku nejlépe, ale přesto vidíme šance, jak ji porazit,“ řekl trenér Emil Miške. „Je to skvělá hráčka. Bude to určitě nejtěžší zápas, co jsem tu zatím hrála. Můžu čekat, že to bude hrát rychle, střílí to,“ doplnila Muchová. Na kurt si to ale nepůjde užít. „Jdu do toho s tím, že chci vyhrát.“

Pochvala od legendy

Sympatická Češka si během turnaje získala srdce pařížských fanoušků. Její kreativitu a variabilní hru si zamiloval dokonce i slavný tenista Fabrice Santoro.

„Miluju tvou hru. Tvá technika je perfektní. Pokaždé, když přijímáš míč, už vidíš pět různých možností, jak zahrát,“ vysekla kompliment francouzská legenda.

Pestrá variace úderů je ale pro Muchovou spíše prokletím, jak sama trochu v nadsázce tvrdí. Občas totiž zvolí špatně. „Odmalička jsem velmi kreativní. Občas je toho ale až moc,“ přiznala.

Postup Karolíny Muchové do semifinále Roland Garros:

Zdroj: Youtube

V Paříži ale zvládá vypjaté momenty skvěle. K tomu jí pomáhá i mentorka Kirsten Flipkensová. „Předávám jí své zkušenosti o věcech na kurtu i mimo něj. Kája si vede dobře, mám z ní radost. Vždycky jsem měla její styl hry ráda,“ prozradila sedmatřicetiletá Belgičanka.

„Má dobré oko, má skvělé rady. Máme podobný herní styl. Navíc je super pohodářka,“ ocenila Muchová.

„Věřím, že pokud Kája zůstane zdravá, může vyhrát grandslam a být v Top 10,“ měla jasno Flipkensová.

Tak daleko ale Muchová nehledí. „Nepřemýšlím o tom, zda se mohu stát světovou jedničkou, nebo pětkou. Jsem ráda, že jsem teď tady. Budu se snažit své limity posouvat. Kdo ví, kde je mám,“ pousmála se.