Poslední krok zbývá tenistce Karolíně Muchové k zápisu mezi legendy. Česká hráčka vyzve v sobotním finále French Open Polku Igu Šwiatekovou.

Karolína Muchová si v Paříži zahraje své první grandslamové finále v kariéře. | Foto: Profimedia

Světová jednička, vítězka loňského French Open, na tom letošním při cestě do finále neztratila ani set. Karolína Muchová se postaví ve finále French Open nejtěžší možné soupeřce – Ize Šwiatekové z Polska. „Určitě budu muset bojovat a hrát svůj nejlepší tenis. Abych vyhrála grandslam, musím předvést perfektní zápas a ukázat to nejlepší, co v sobě mám,“ říká odhodlaně rodačka z Olomouce.

Tabara pomáhal Šwiatekové: Je to buldok. Od začátku věděla, co chce

V semifinále předvedla Muchová asi životní zápas. Světové dvojce Aryně Sabalenkové z Běloruska odvrátila mečbol, po obratu ve třetím setu zvítězila 7:6, 6:7, 7:5.

Přirovnání k bývalé jedničce

Šestadvacetiletá Češka sklidila chválu řady expertů a vysloužila si přirovnání k bývalé světové jedničce, která již ukončila aktivní kariéru.

„Tohle byl nejlepší zápas na ženské tour. Máme novou Ash Bartyovou, jen má trochu více síly,“ řekl Wilander, jenž pracuje jako expert Eurosportu. „Myslím, že Muchová zlepšila podání a začala mu věřit. Její forhend se dost zlepšil, hlavně ten ven z kurtu. Pokud jde o rozmanitost, s tenisovou raketou si velmi rozumí,“ doplnil osmapadesátiletý Švéd.

Se Šwiatekovou hrála Muchová před finále French Open jediný zápas, před čtyřmi lety na Štvanici vyhrála česká tenistka 4:6, 6:1 a 6:4. Rodačka z Olomouce se může těšit výbornou bilancí – s hráčkami z top 3 vyhrála všech pět zápasů.

Trenér Šnobel učil Muchovou hrát jako Federer: Může vyhrát několik grandslamů

„To ale Iga hrála ještě kvalifikace, kdežto teď je už nějakou dobou světová jednička. Je to neporovnatelné a určitě si nemyslím, že půjdu na kurt s nějakou výhodou. Ona bude favoritka, ale my si s týmem zase sedneme a budeme hledat mezírky v její hře,“ dodává šestadvacetiletá Muchová.

Sympatická Češka se po pařížském grandslamu posune minimálně z 43. místa na šestnácté, v případě vítězství by atakovala hranici elitní desítky. V každém případě Muchová dosáhne na žebříčkové maximum. Nejen českými fanoušky žádané tkání začne na hlavním kurtu Philippa Chatriera v sobotu v 15:00.