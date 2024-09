Karolína Muchová skončila na US Open znovu v semifinále

Svoji soupeřku drtila, přiváděla ji k šílenství a málem ji dohnala až k slzám. Tenistka Karolína Muchová vedla nad Američankou Jessicou Pegulaovou 6:1, 2:0 a mířila do vysněného finále US Open. Jenže nadějně rozehraný zápas nedokázala dotáhnout k vytouženému postupu. Nenasazená Češka podlehla turnajové šestce na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku 6:1, 4:6, 2:6 a dohrála stejně jako vloni v semifinále.

Osmadvacetiletá Muchová, která nehrála od loňského září do letošního června kvůli operovanému zápěstí, nedotáhla v utkání Pegulaovou nadějně rozehraný vývoj, kdy získala první set a v tom druhém vedla 2:0.

Parádní výměna v podání Karolíny Muchové:

| Video: Youtube

"Začala jsem skvěle, našla jsem na kurtu flow a ona byla trochu nervózní. Ale věděla jsem, že to takhle nepůjde celý zápas. Když jsem neproměnila brejkbol na 3:0, začalo se to otáčet," řekla Muchová, která za stavu 1:1 na sety zmizela do šatny. „Byla jsem úplně propocená, musela jsem si převléknout oblečení," vysvětlila.

Vypadala jako začátečnice

Američanka byla v úvodu utkání úplně na dně a nevěděla si rady. "Hrála neuvěřitelně. Díky ní jsem vypadala jako začátečnice. Málem jsem se rozbrečela, protože to bylo trapné. Ničila mě…," vykládala Pegulaová, která ani neví, jak se jí podařilo nepříznivý vývoj zápasu zvrátit.

"Dokázala jsem najít způsob, najít trochu adrenalinu, najít nohy. Pak jsem na konci druhého setu do třetího setu začala hrát tak, jak jsem chtěla. Chvíli to trvalo, ale upřímně nevím, jak jsem to otočila," přiznala Američanka, která se o první grandslamový titul utká v sobotu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Muchová podruhé za sebou prohrála v semifinále US Open s Američankou, vloni nestačila na pozdější šampionku Coco Gauffovou. Poslední českou finalistkou na US Open tak zůstává Karolína Plíšková, která bojovala o titul ve Flushing Meadows v roce 2016.

Muchovou těší, že se deseti měsících útrap kvůli zranění dokázala vrátil zpátky mezi elitu. "Teď po vyřazení nemyslím moc na pozitiva, ale samozřejmě jsem ráda, že jsem se tady dostala do semifinále, že předvádím takový tenis a že můžu hrát s nejlepšími hráčkami a porážet je. Nevěděla jsem, jestli se to vrátí. Hraju na dobré úrovni a jsem zdravá a to je ta nejdůležitější věc."