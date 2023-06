Rozjetá Muchová míří v Paříži do osmifinále. Letos se tu cítím skvěle, přiznala

Česká tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do osmifinále grandslamového Roland Garros. Nasazenou sedmadvacítku Irinu-Camelii Beguovou z Rumunska porazila ve třetím kole za hodinu a 34 minut poměrem 6:3 a 6:2. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce navíc zvítězila nad Beguovou poprvé v rámci vzájemných duelů. O šest let starší soupeřce oplatila letošní vyřazení z turnaje v Madridu nebo porážku na Roland Garros z roku 2019. O postup do čtvrtfinále si Muchová zahraje s mladou Ruskou Elinou Avanesjanovou.

Karolína Muchová postoupila v Paříži do osmifinále | Foto: ČTK/AP Photo/Aurelien Morissard