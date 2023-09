Na letošním Roland Garros omráčila tenisový svět, když se poprvé v životě probila do finále grandslamu. Teď Karolína Muchová zažívá podobnou jízdu na majoru v New Yorku. Jen už se tomu nikdo tolik nediví.

Karolína Muchová v New Yorku září. | Foto: ČTK/AP Photo/Mary Altaffer

„Máme novou Ash Bartyovou,“ zahlásil do světa Mats Wilander poté, co Karolína Muchová na pařížské antuce senzačně vyřadila Arynu Sabalenkovou a postoupila do svého premiérového grandslamového finále. Trojnásobný šampion Roland Garros trefně přirovnal českou kometu k bývalé světové jedničce z Austrálie, která už v 25 letech sekla s raketou.

Muchová tehdy životní finále nezvládla, třebaže nad Igou Šwiatekovou vedla. Co se jí ale nepovedlo v Paříži, může dokázat Flushing Meadows. Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce se (na rozdíl od Polky) dostala mezi osm nejlepších hráček na US Open a tím mimochodem zkompletovala na grandslamech sbírku čtvrtfinálových účastí. S tím se ale nespokojí.

„Tohle bylo poslední čtvrtfinále, které mi chybělo, a jsem ráda, že jsem to dokázala. Je to krásné, ale nechci se zde zastavit. Jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla, dívám se však pořád dopředu,“ pronesla Muchová po třísetové bitvě s Číňankou Wang Sin-jü 6:3, 5:7, 6:1.

Nemusí se nikoho bát

Právě zdravé sebevědomí ji žena za vysněným granslamovým titulem. „Je to neuvěřitelná hráčka. Uvědomuje si, že může být nejlepší ženskou hráčkou, s trochou sebevědomí dokáže porazit každého. Vidí, že má šanci vyhrát US Open, nemusí se nikoho bát. Nyní už má zkušenost, jak emociálně vyčerpávající je být v grandslamovém finále,“ prohlásila tenisová legenda a aktuálně expert Eurosportu Mats Wilander.

Karolína Muchová zvládla třísetovou bitvu s Wang Sin-jü a prošla do čtvrtfinále:

Zdroj: Youtube

Po Paříži to Muchové na wimbledonské trávě nesedlo, zato na betonu je k neporažení. Vyhrála devět z deseti posledních zápasů a před US Open se dostala do finále turnaje v Cincinnati. Díky úspěšné sezoně, v níž je také blízko premiérové účasti v Turnaji mistryň, se cítí stále jistěji. „V Cincinnati jsem hrála skoro všechny zápasy na tři sety, takže jsem si věřila. I když je to zrádné.“

Ve volných dnech se snaží v New Yorku od tenisu mentálně odpočinout. „V sobotu jsem měla volno a dala si od tenisu pauzu. Bydlíme v hotelu poblíž Central Parku, tak jsem šla na procházku. Město se mi líbí, jak Central Park, tak i všechny ty kavárny nebo restaurace,“ líčila turnajová desítka.

Teď už se ale soustředí jen na úterní boj o semifinále US Open, ve kterém vyzve Soranu Cirsteaovou. S Rumunskou se utká popáté a počtvrté letos. Dosud proti ní má bilanci tří výher a jedné porážky. „Hraje skvělý tenis. Musím být co nejlépe připravená, abych jí mohla čelit a mít proti ní šanci. Věřím, že ale se svou hrou mohu být na špici.“